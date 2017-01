In India il caos delle rupie non intacca la popolarità di Narendra Modi

La storia di Birja è emblematica, e apparentemente contraddittoria. Birja ha 32 anni, fa la domestica a New Delhi e, come più di un miliardo di indiani, ha visto i suoi risparmi in contanti evaporare quando a novembre il governo ha improvvisamente ritirato le banconote da cinquecento e mille rupie, le più usate.

“I poveri come me sono nei guai”, dice Birja. Due dei suoi datori di lavoro sono riusciti a pagarla solo con valuta scaduta, da depositare o cambiare con banconote nuove in banca. Ma, spiega, “io non ho un conto in banca”. La donna non può nemmeno fare ore di fila agli sportelli. “Si arrabbierebbero tutti”, dice parlando dei suoi datori di lavoro. “Me lo metterebbero in conto come un giorno di vacanza”.

L’8 novembre il primo ministro Narendra Modi aveva pregato gli indiani di concedergli cinquanta giorni per sostituire 22 miliardi di banconote ritirate dal sistema. Il 31 dicembre il tempo è scaduto ma la maggior parte dei bancomat del paese è ancora vuota e la gente come Birja è in difficoltà. “Mio marito è un conducente di risciò e guadagna 300 rupie (4,2 euro) al giorno”, dice. “Nell’ultima settimana, però, non ha preso niente”.

Ma incredibilmente il sostegno alla manovra di Modi, soprattutto tra le persone a cui è costata di più, sembra intatto. “Voterò di nuovo per lui”, dice Birja. “Lo fa per i poveri. Se il denaro in nero esce dal mercato sarà meglio per tutti”.