Quali cose sapete fare bene? Preparate una lista

“C’è qualcosa – una cosa qualsiasi – che sai fare bene?”. Mi è capitato di porre questa domanda, a volte, nel corso di un colloquio di lavoro. O, più spesso, chiacchierando con uno studente in cerca di suggerimenti per il futuro.

La domanda è in apparenza semplice. Dice “qualsiasi cosa” e dice “bene”, non “meglio di chiunque altro”. Eppure le persone di norma fanno fatica a rispondere. Forse temono di sembrare vanagloriose. O forse semplicemente non pensano a se stesse in questi termini, e non si sono mai poste una domanda del genere. Eppure sono convinta che avere un’idea di quel che si sa fare bene sia importante, fosse anche una cosa quotidiana come cucinare con gli avanzi, frivola come fischiare in modo melodioso, immateriale come saper chiacchierare con i bimbi piccoli, o saper ricordare, da svegli, i propri sogni.

Uno spot di qualche tempo fa, assai divertente, si conclude con la frase: everyone is legendary at something, ognuno è leggendario in qualcosa. Dev’essere stato interessante mettere insieme il cast: “Lei in che cos’è leggendario? Mah, io so alzare un sopracciglio come nessun altro”.

Tra sapere e saper fare (e saper essere) si gioca un bel po’ della formazione scolastica. In teoria, temo, più che in pratica. Ma, almeno, oggi se ne parla. Ai miei tempi, neanche quello. Al mio primo colloquio di lavoro – avevo 19 anni – mi sono presentata con una cartella di disegni. Non erano granché, anche se ne andavo molto orgogliosa perché disegnare mi piace. “Vabbè, ma come te la cavi a scrivere?”, mi hanno chiesto. Sono rimasta sconcertata: in precedenza, non avevo mai tenuto un diario o scritto una poesia. E, credo, nemmeno una lunga lettera: solo i temi del liceo. Avevo sempre pensato alla scrittura come a una necessaria pratica scolastica. Per questo ho risposto “boh, prendo buoni voti”.