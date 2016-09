L’accordo sulla Siria tra Mosca e Washington è ancora fragile

Sala operativa congiunta Washington e Mosca hanno siglato cinque accordi che hanno deciso di mantenere segreti fino a nuovo ordine, ma hanno già esposto nei dettagli le modalità della collaborazione militare che attueranno in caso di rispetto del cessate il fuoco: entrerà in funzione un “centro congiunto” e in questa sala operativa comune gli stati maggiori e i servizi segreti dei due paesi decideranno insieme gli obiettivi degli attacchi per colpire esclusivamente i jihadisti e non il resto dell’insurrezione contro il regime di Damasco.

In passato le speranze di una pace per la Siria sono state deluse fin troppo spesso per credere che questa sia la volta buona, ma il fatto che i due governi abbiano messo sul piatto la loro credibilità è comunque incoraggiante.

Se l’accordo reggerà la situazione cambierà radicalmente, e non solo in Siria. Se il regime Assad e i ribelli rispetteranno il cessate il fuoco di una settimana chiesto il 9 settembre da Washington e Mosca, che dovrebbe entrare in vigore il 12 settembre, il gruppo Stato islamico e il fronte al Nusra si troveranno sotto il fuoco incrociato delle aviazioni statunitense e russa.

Per Assad e il suo clan sarebbe l’inizio della fine, dunque faranno di tutto per non far tacere le armi nei prossimi sette giorni. Il fronte Al nusra sarà naturalmente pronto a fare la sua parte, perché non ha la minima voglia di ritrovarsi sotto i colpi congiunti di americani e russi. L’accordo appare fragilissimo, ma è anche vero che Putin possiede tutti i mezzi per piegare il regime Assad e gli americani possono far capire ai ribelli che sono ormai troppo deboli per lasciarsi scappare questa possibilità rifiutandosi di isolare Al nusra.

Staremo a vedere. Al di là di tutte le difficoltà, l’accordo offre alla Russia l’occasione di riaffermarsi come potenza alla pari con gli Stati Uniti, che dal canto loro non vogliono più essere costretti a impegnarsi in Siria. L’accordo raggiunto è importante tanto per Washington quanto per Mosca, e le due potenze, ognuna con i propri mezzi, faranno di tutto per non farlo fallire.

(Traduzione di Andrea Sparacino)