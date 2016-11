I mezzi d’informazione hanno fatto bene a prendere posizione su Trump

In Europa come negli Stati Uniti, è difficile essere un giornalista. È così da anni, ma la situazione è particolarmente difficile dopo l’elezione di Donald Trump, perché i mezzi d’informazione sono stati accusati globalmente di non aver saputo prevedere la sua vittoria. Ci accusano di non aver capito la collera e il rancore delle classi medie e dei più poveri negli Stati Uniti, perché a quanto si dice facciamo parte dell’élite il cui benessere non è minacciato dalla globalizzazione mentre gli altri vedono il loro tenore di vita peggiorare.

È un atto d’accusa che risuona ovunque, ma è totalmente infondato, prima di tutto perché i giornalisti non fanno parte delle classi sociali più avvantaggiate. I loro redditi continuano a calare e la loro professione diventa sempre più precaria. Il giornalismo è in crisi, colpito dalla crescita di internet e dalla riduzione dei lettori e delle inserzioni pubblicitarie. I giornali chiudono i battenti o licenziano buona parte del personale, ed è profondamente ingiusto presentare i giornalisti come privilegiati quando invece sono penalizzati dallo status quo più di molte altre categorie.

Dicono che i mezzi d’informazione hanno ignorato l’ondata che ha portato Donald Trump al potere. Anche questo è falso. Basta leggere quanto è stato scritto dai giornali statunitensi ed europei in vista delle elezioni per trovare una profusione di reportage e di analisi sul malessere dei bianchi americani della classe media, sulle sue molteplici cause e sulla sua profondità. Nessuno ha parlato di ineluttabile sconfitta di Trump e di vittoria scontata per Hillary Clinton.