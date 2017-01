Il giorno di Donald Trump

Tra poche ore Donald Trump assumerà il comando degli Stati Uniti. Nonostante in questi mesi abbia parlato in continuazione, ancora nessuno sa cosa farà davvero durante la sua presidenza.

Nessuno sa fino a che punto si spingerà nel suo braccio di ferro con la Cina, nel suo riavvicinamento alla Russia, nella rivalutazione dell’Alleanza atlantica e nel suo tentativo di ripristinare le barriere doganali alla frontiera messicana. Non possiamo dirlo, almeno per quattro motivi.

Da candidato a presidente

Il primo è che spesso Trump si è contraddetto, per esempio quando ha dichiarato che l’Alleanza atlantica è obsoleta per poi sostenere di esserci molto affezionato. Il secondo motivo per cui bisognerà aspettare e vedere è che gli uomini nominati da Trump per occupare ministeri decisivi come il dipartimento della difesa o il dipartimento di stato lo hanno già smentito su punti essenziali come i rapporti con la Russia, il trasferimento dell’ambasciata statunitense in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme o l’armamento nucleare del Giappone (a cui Trump non sarebbe ostile).

Il terzo motivo per cui non possiamo più giudicare il nuovo presidente in base ai tweet ma dobbiamo concentrarci sulle decisioni che prenderà a partire da domani è che, a prescindere dalla maggioranza repubblicana, il congresso non gli permetterà di fare tutto e il contrario di tutto, soprattutto per quanto riguarda l’Alleanza atlantica a cui le due camere e i due partiti principali sono profondamente legati.

La quarta ragione per cui non sappiamo cosa farà Trump è che esistono rapporti di forza nel mondo e la Cina, trasformata dal nuovo presidente nel suo principale avversario, non è esattamente il Principato di Monaco ma la banca degli Stati Uniti e una potenza militare che è meglio non stuzzicare, quantomeno non in Asia.