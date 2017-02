A Bucarest scende in piazza la democrazia

In Romania vivono venti milioni di persone. Negli Stati Uniti sono sedici volte di più. La Romania non ha un grande peso sulla scena internazionale. Gli Stati Uniti sono la prima potenza economica e militare del mondo. Si tratta evidentemente di due paesi profondamente diversi, eppure oggi entrambi hanno dato un’incredibile lezione di democrazia al mondo protestando, in nome della legge, contro i governi che hanno eletto di recente, a novembre a Washington e a dicembre a Bucarest.

Da una parte l’amministrazione Trump, dall’altra i socialdemocratici. Si tratta di due governi legali, legittimi e incontestabili, perché nati dal suffragio popolare. Ma in democrazia le elezioni non sono tutto. In democrazia un governo eletto deve rispettare le leggi e la costituzione. In democrazia l’esecutivo è sempre sotto il controllo degli altri due poteri, quello legislativo e quello giudiziario.

In democrazia le stampa libera e indipendente controlla l’operato dei tre poteri istituzionali e il rispetto delle libertà politiche, d’espressione e di manifestazione, dando ai cittadini la possibilità di esprimere il loro rifiuto nei confronti delle decisioni prese dal governo in carica, anche se uscito vincitore dalle ultime elezioni.

L’inizio di una lunga battaglia

In poche parole, non esiste una democrazia senza i contropoteri. Senza un contropotere efficace la democrazia è solo una democratura, una dittatura travestita da democrazia, come quella russa. È proprio questo che gli americani e i romeni hanno ricordato a tutti noi.

A Bucarest, in cinque giorni di manifestazioni sempre più imponenti, i cittadini hanno costretto il loro nuovo governo ad annullare il decreto con cui aveva indebolito la legge anticorruzione mettendo così al riparo l’esecutivo da inchieste giudiziarie.

Negli Stati Uniti un giudice federale, rappresentante del potere giudiziario, ha assestato un duro colpo a Donald Trump sospendendo l’applicazione del decreto di chiusura delle frontiere per chi proviene da sette paesi sostanzialmente musulmani, anche se in possesso del permesso di soggiorno o di un regolare visto.