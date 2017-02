La politica estera di Trump copre di ridicolo gli Stati Uniti

Le parole possono sembrare eccessive, ma come descrivere ciò che accade a Washington se non dicendo che il nuovo presidente degli Stati Uniti è un incapace, alle prese con problematiche che non capisce e del tutto indegno della carica che ricopre?

Come nella favola, il re è nudo ed è l’unico a credere di essere abbigliato in modo sfarzoso. L’esempio migliore di questo stato di cose è la conferenza stampa del 15 febbraio, successiva all’incontro tra Donald Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu.

Volevamo scoprire se il presidente statunitense avrebbe cambiato la posizione storicamente sostenuta dagli Stati Uniti: il sostegno a una soluzione pacifica che passi per la coesistenza dello stato palestinese e di quello ebraico. Alla vigilia la Casa Bianca aveva lasciato intendere che ci sarebbe stato un cambio di rotta. Trump era atteso al varco su questo punto. E quale nuovo approccio ha proposto?

I testacoda della Casa Bianca

Queste le sue parole: “Che la soluzione sia uno stato o due stati, se israeliani e palestinesi sono contenti io sono contento per la loro scelta. Entrambe le soluzioni vanno bene”. Sono parole a caso. Quale sarebbe la soluzione basata su uno stato? Uno stato binazionale in cui gli israeliani sarebbero presto in minoranza? Uno stato che pratica l’apartheid?

Non lo sappiamo e probabilmente non lo sa nemmeno Trump. Per il presidente statunitense andrebbe bene qualsiasi cosa. Ha dichiarato di essere un sostenitore della pace. Be’, dobbiamo accontentarci. Sempre meglio che se avesse dichiarato di essere un sostenitore della guerra.