Erdoğan vince ancora, ma la sua è una vittoria fragile

Un “sì” è sempre un “sì”. Anche se i due principali partiti d’opposizione denunciano irregolarità e la campagna è stata incredibilmente influenzata dall’apparato statale e dai grandi mezzi d’informazione controllati dal governo, domenica sera il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha vinto la sua scommessa.

Poco più del 51 per cento degli elettori ha accettato il passaggio del paese da un regime parlamentare a un regime presidenziale, che conferirà a Erdoğan enormi poteri. Il “sultano”, come lo chiamano a Istanbul, diventa così l’unico padrone della Turchia, che governa dal 2002 grazie ai successi elettorali del suo partito, il Partito per la giustizia e lo sviluppo (Akp). Ma questa vittoria è estremamente fragile.

Lo è prima di tutto perché il 51 per cento, anche tenendo conto del fatto che Erdoğan si è impegnato in prima linea fino all’ultimo, è una maggioranza estremamente risicata. La vittoria del presidente turco è fragile, anche perché l’Akp e l’estrema destra che si era alleata al partito di governo avevano ottenuto complessivamente dieci punti in più alle ultime elezioni, dunque sembrano aver perso terreno.

Inoltre bisogna tenere conto che le tre città principali – Ankara, Istanbul e Smirne – hanno votato “no”. Istanbul, di cui Erdogan era stato sindaco, era considerata il suo feudo elettorale. Evidentemente le classi medie urbane – la Turchia utile, quella dei quadri e di chi prende le decisioni – hanno manifestato il loro dissenso confermando un’evoluzione che si percepisce già da anni.

Dove va la Turchia?

Dopo il voto continuiamo a non sapere dove sta andando la Turchia, paese all’incrocio tra l’Europa, l’Asia e il Medio Oriente. Il paese sembra in piena crisi. Sotto il controllo di Erdoğan e dell’Akp, partito islamista diventato islamo-conservatore, liberale, democratico, conservatore e filoeuropeo, la Turchia aveva attraversato un lungo periodo di rapida crescita, che l’aveva trasformata in un paese stabile e in una tigre economica. Poi però l’Unione europea ha sbattuto la porta in faccia ad Ankara perché gli elettori europei non volevano un nuovo allargamento, soprattutto se a candidarsi per l’ingresso era un paese musulmano.