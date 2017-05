Il pranzo di Trump con Macron indica nuovi equilibri internazionali

In teoria non ci sarebbe niente di strano. Che un presidente francese pranzi con un presidente statunitense è nell’ordine delle cose, ma a ben vedere il pasto che Donald Trump ed Emmanuel Macron consumeranno il 25 maggio a margine di un vertice della Nato non ha niente di banale, al contrario.

Macron non è Theresa May, e non è nemmeno Angela Merkel. Non è alla guida dell’alleato privilegiato degli Stati Uniti, il Regno Unito, e nemmeno della Germania, il più prospero tra i paesi dell’Alleanza atlantica dopo gli Stati Uniti. Macron è il presidente di un paese, la Francia, le cui relazioni con Washington sono sempre state difficili, se non conflittuali, soprattuto dopo che il generale de Gaulle è andato a Londra per creare la Francia libera. Inoltre Macron guida un paese la cui economia non è fiorente e il cui modello sociale è costantemente oggetto degli sberleffi anglosassoni.

In altre parole Trump avrebbe potuto decidere di pranzare con May, Merkel o con una squadra di dirigenti europei. E invece no, al pari del presidente turco e di quello russo (che lo faranno il 29 maggio) è con il presidente francese che Trump ha voluto un incontro. Ma perché?