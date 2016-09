Hisham Matar racconta la Libia con una storia che ci riguarda tutti

The return. Fathers, sons and the land in between (Penguin 2016) è l’ultimo libro di Hisham Matar, scrittore di origini libiche che vive tra Londra e New York.

Il tema centrale del libro, di cui a breve uscirà la traduzione in italiano per Einaudi, è la ricerca del padre: un tema non nuovo per Matar, che lo aveva già affrontato in due romanzi precedenti (Nessuno al mondo, Einaudi 2006; Anatomia di una scomparsa, Einaudi 2011) ma che in The return diventa ancora più personale.

The return infatti non è un romanzo, anche se si legge come tale. È il racconto struggente e potente di un ritorno in patria, quello dell’autore stesso, dopo un esilio durato più di trent’anni, e della ricerca di un padre scomparso, il suo. Ma è anche un’autobiografia, un diario, una cronaca giornalistica, un giallo, un lungo poema in prosa e un volume di storia recente sulla Libia.

Il libro si apre con il ritorno dell’autore a Tripoli nella primavera del 2012, in un paese finalmente libero dalla dittatura che lo aveva strangolato per 42 anni. Hisham Matar viene da una famiglia di dissidenti politici conosciuti in tutto il paese. Suo nonno, Hamed, aveva lottato contro il colonialismo italiano. Suo padre, Jaballa, un industriale, un intellettuale e un attivista, era diventato in breve tempo la figura principale tra gli oppositori al regime di Gheddafi.

Costretto all’esilio in Egitto con la famiglia, organizzò la resistenza (anche armata) da lì. Furono i servizi segreti egiziani a denunciarne la presenza ai loro colleghi libici, che ne organizzarono il rapimento e il rimpatrio in Libia. Era il 1989, Hisham Matar aveva 18 anni e studiava all’università a Londra. Da allora, Jaballa Matar scomparve nel nulla.

La famiglia Matar riuscì a sapere tramite una lettera tardiva che Jaballa si trovava in Libia, nella terribile prigione di Abu Salim. Ma erano già passati tre anni dalla sua scomparsa. Tre anni senza avere notizie di quell’uomo riservato ma sempre presente, poeta e scrittore che intratteneva i suoi ospiti declamando poesie. Un uomo innamorato del suo paese, che voleva liberarlo dal giogo di Gheddafi, e che aveva investito i risparmi di una vita per formare la resistenza al regime dall’estero. Un figlio affettuoso, che dall’Egitto un paio di volte l’anno rientrava clandestinamente in Libia per andare a trovare l’anziano padre.