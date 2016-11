Ignoranza e pregiudizi sono i peggiori nemici della lotta all’aids

L’ultimo supplemento del notiziario dell’Istituto superiore di sanità dice:

“Nel 2015, sono state riportate 3.444 nuove diagnosi di infezione da hiv pari a 5,7 nuovi casi per centomila residenti. Questa incidenza pone l’Italia al tredicesimo posto tra le nazioni dell’Unione europea. Negli anni si osserva un aumento dell’età mediana alla diagnosi, nonché un cambiamento delle modalità di trasmissione: diminuisce la proporzione di consumatori di sostanze per via iniettiva, ma aumenta la proporzione dei casi attribuibili a trasmissione sessuale, in particolare tra maschi che fanno sesso con maschi (msm). Il registro nazionale aids è attivo sin dall’inizio degli anni ottanta; nel 2015 sono stati segnalati al centro operativo aids 789 casi di aids, pari a un’incidenza di 1,4 nuovi casi per centomila residenti. Oltre il 50 per cento dei casi di aids segnalati nel 2015 era costituito da persone che non sapevano di essere hiv-positive”.

Per abbassare la trasmissione sessuale, il rimedio esiste: usare il preservativo. Ma qualcosa non torna se nel 2014 “la maggioranza delle nuove diagnosi di infezione da hiv è attribuibile a rapporti sessuali senza preservativo, che costituiscono l’84,1 per cento di tutte le segnalazioni (eterosessuali 43,2 per cento; msm 40,9 per cento)” e se nel 2015 la percentuale è arrivata all’85,5 per cento (eterosessuali 44,9 per cento; msm 40,6 per cento).

Dalla pubblicità progresso con l’alone viola poco è cambiato. Era la fine degli anni ottanta e lo slogan “se lo conosci lo eviti, se lo conosci non ti uccide” chiudeva una quarantina di secondi ansiogeni e minacciosi.