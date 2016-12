Un impegno politico per l’anno che verrà

Per fare un esempio: il rischio che una formazione come il Movimento 5 stelle a causa dell’indagine romana si dissolva o ne esca fortemente ridimensionata non è così peregrino – all’altro partito organizzato dalla Casaleggio Associati, l’Italia dei Valori di Antonio Di Pietro, accadde di sparire da un giorno all’altro dopo una puntata di Report.

Il bagno di realtà è stato una doccia freddissima: ciò che è sopravvissuto è un governo clonato come quello guidato da Paolo Gentiloni e il rimpasto della giunta capitolina imposto direttamente da Beppe Grillo e Davide Casaleggio. Due soluzioni di realpolitik che hanno tolto, e definitivamente, qualunque carisma palingenetico ai proclami di Renzi e di Grillo, mostrando come il maggiore problema dei politici in Italia non sia né il loro abbarbicamento al potere né la loro endemica corruzione.

Quest’analisi della crisi della politica – la disillusione nei confronti dei partiti e dei sindacati, il declino delle classi dirigenti – in Italia si è espressa in due retoriche che sono significative ancora più delle reazioni (renzismo e grillismo) che hanno generato: la meritocrazia e la casta. La narrazione di un mondo di politici vecchi, avidi e corrotti ed essenzialmente babbei è stata e continua a essere una generalizzazione pericolosa e falsa come tutte la generalizzazioni, e miope anche come mera fotografia dei sintomi.

Un esempio di questa vieta retorica – giornalistica, politica, comunicativa, morale – è La repubblica dei brocchi, l’ultimo libro di Sergio Rizzo, uno dei due autori del bestseller La casta, dove si fa un grande minestrone dell’inadeguatezza dei politici degli ultimi anni.

Ci sono inchieste giudiziarie e gaffe vergognose, mescolate tra loro con un tono blasé o anche giustamente indignato. Ma comporre quest’elenco sfinente sugli scandali italiani è come sparare un riflettore da migliaia di watt in una stanza in penombra: il rischio è che invece di svelare qualcosa si inondi tutto di un bagliore abbacinante, e non si veda nulla ugualmente. Ossia si finisca per non riconoscere le vere cause della debolezza della classe dirigente.

Allo stesso modo il richiamo, dopo anni di antielitismo, al recupero delle élite finisce per risultare un proposito velleitario oltre che reazionario. Gli editoriali che danno voce a questa insofferenza sono seriali; qualche giorno fa ha avuto una certa eco quello dello storico Giovanni Orsina sulla Stampa che, per legittimare questa posizione, citava addirittura le parole di Ortega y Gasset del 1922.

Meritocrazia e mediocrazia

E quello dell’utopia meritocratica è un mito ancora più fasullo usato e abusato in questi anni, e ogni volta frainteso. Anche Rizzo non perde occasione per rendere omaggio a Michael Young, lo scrittore politico inglese che nel 1958 coniò il termine immaginando in L’avvento della meritocrazia l’utopia fantascientifica di una società del 2033 governata dai meritevoli. Ma Rizzo si dimentica – come praticamente chiunque citi Young – di ricordare che l’utopia meritocratica del libro si trasforma nella seconda parte dell’opera in una distopia, un’anarchia di arroganti autoeletti; il che esplicita come Young intendesse fare una satira sul concetto di meritocrazia e non una proposta politica (e già nel 2001 Young, ancora in vita, diffidava Tony Blair dal continuare a usare il termine meritocrazia con un significato opposto a quello originario).

Un altro concetto molto citato (e molto frainteso) negli ultimi mesi è stato quello di mediocrazia, il potere dei mediocri. Non passa giorno in cui non venga alzata la canea per stigmatizzare l’incompetenza, l’inesperienza di amministratori allo sbaraglio, di ministri non laureati, di politici che non sanno l’inglese o che sbagliano clamorosamente la comunicazione istituzionale. Ma anche qui limitarsi a rimarcare soltanto il sintomo può spalancare la porta a qualunque diagnosi.

Alla fine del 2015 in Francia è uscito un libro di Alain Deneault intitolato La médiocratie. Rizzo nella Repubblica dei brocchi lo cita addirittura in esergo. Il libro di Deneault è importante proprio perché è differente: non è un’enumerazione compulsiva di casi di malapolitica, ma una disamina sul lungo percorso che ha portato alla crisi delle classi dirigenti. In sostanza è un libro sulla crisi del sistema formativo, soprattutto dell’università.

L’idea della politica come gestione del potere per il potere non è più la degenerazione della morale pubblica o l’effetto della crisi delle ideologie, ma è l’esito di un’educazione civica dove, dice Deneault, la formazione non è rivolta a un orizzonte inesplorato, allo sviluppo sociale, quanto a imparare a “giocare il gioco”, plasmarsi a una serie di abitudine informali. Ecco quell’adesione al contesto che già nel 1988 emergeva in Homo academicus di Pierre Bourdieu, sociologo del quale Deneault si dichiara ampiamente debitore, e la cui mancata fortuna in Italia costituisce una delle lacune più ampie e profonde del dibattito pubblico non solo a sinistra (per fare un esempio semplice, il suo rigore nella ricerca sociale spazzerebbe via, anche da un punto di vista metodologico, il saggismo giornalistico basato sull’accumulo aneddotico).