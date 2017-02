Guardiamo Austerlitz e capiamo di non saper più ricordare

Austerlitz di Sergei Loznitsja non è né un film, né un documentario. È un oggetto che si avvicina più alla videoarte. Novantatre minuti di camere fisse che riprendono, in bianco e nero e solo con audio ambientale, i turisti che visitano, in un pomeriggio d’estate, il campo di sterminio nazista di Sachsenhausen, vicino a Berlino. Non c’è una spiegazione, non c’è un commento: solo gente normale, vestita in modo normale che si trascina pigramente dentro a un luogo di orrore e di memoria come se fosse in un museo come un altro. All’inizio non si capisce neanche bene dove ci troviamo: c’è un viale alberato e tanta gente in ciabatte, calzoncini e maglietta che si dirige verso qualcosa. Poi capiamo che quel qualcosa è il cancello di ferro battuto con la scritta Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi. Un cancello attraverso cui, una settantina d’anni fa, persone molto simili, uomini, donne e bambini, entravano per non uscirne più.

Le immagini che vediamo non hanno una particolare omogeneità: a volte sembrano riprese da videocamere di sorveglianza, altre volte un freddo film d’architettura. Afferriamo qualche parola, il gracchiare di un’audioguida o il commento di un visitatore e magari ci capita d’interrogarci sulla vita di qualche “personaggio”. Per esempio chi è la ragazza che si fa fare una foto davanti alla scritta di ferro battuto? Il ragazzo che le scatta la foto varie volte in cerca dell’inquadratura migliore è il suo fidanzato? Suo fratello? Un amico? Uno sconosciuto a cui lei ha chiesto per favore di farle una foto? Ma soprattutto, visto che ci dà le spalle, ci chiediamo che faccia possa fare.

Uno specchio nero

Come ci si atteggia quando ci facciamo scattare una foto ricordo davanti al simbolo del più grande delitto mai commesso contro l’umanità? Si sorride? Si assume un’aria contrita? Si guarda dentro l’obiettivo? Si guarda in terra? Non lo sapremo mai perché anche noi spettatori, come i turisti e come chi, tanti anni prima, fu deportato lì, siamo costretti a varcare quel cancello.

Non è corretto dire che Austerlitz sia un film girato “in soggettiva”, di fatto però la videocamera diventa il nostro occhio, un po’ come il “cineocchio” di Dziga Verov. Solo che qui non c’è il meraviglioso mondo della rivoluzione comunista su cui aprire gli occhi, come volevano i cineasti d’avanguardia russi. E non c’è neanche il violento uso della soggettiva del Figlio di Saul, di László Nemes, un altro film sull’olocausto in cui vediamo molte delle azioni più drammatiche attraverso lo sguardo del protagonista.