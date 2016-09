Il musical di Chazelle incanta Venezia più del 3d di Wenders 

Il cinema alla ricerca dell’incanto. Forse questo è il punto in comune in due dei primi film visti alla 73ª Mostra del cinema di Venezia: il magnifico musical che ha aperto il festival e il concorso, La la land di Damien Chazelle, e Les beaux jours d’Aranjuez, il nuovo film di Wim Wenders, sempre in concorso ma decisamente meno convincente.

Wim Wenders con Les beaux jours d’Aranjueux ritrova l’amico Peter Handke con cui aveva già lavorato per La paura del portiere prima del rigore, e soprattutto per Il cielo sopra Berlino, adattando l’omonimo testo del drammaturgo scritto direttamente in francese. Un uomo e una donna si ritrovano a conversare in una giornata estiva in un incantevole giardino privato dell’Île-de-France, Parigi è all’orizzonte, nascosta dalle dolci fronde degli alberi. Uno scrittore li osserva, scrivendo il suo romanzo, dalla propria stanza al pianterreno situata in linea frontale con il giardino. Parlano delle esperienze sessuali, dell’infanzia, dei ricordi.

I bei movimenti di camera aerei sembrano voler dare profondità alla leggerezza. Sembra, ma non riescono. Questo dialogo che si vorrebbe franco sul rapporto uomo-donna, è lezioso quanto il bel giardino. I dialoghi, vuoti e vacui, si succedono perdendosi nell’inconsistenza di un’estate ventilata. È quasi come La grande bellezza di Sorrentino senza però la consapevolezza della vacuità. Sembra di avere a che fare con una parodia di certo cinema d’autore francese, a cominciare dagli attori protagonisti.

Ma Wenders si prende sul serio, e scambia la leggerezza con l’inconsistenza. Eppure a produrre il film c’è Paulo Branco, uno dei grandi produttori di cinema d’autore che al suo attivo ha Cosmos (visto a Locarno 2015), film testamento di Andrzej Żuławski, splendido esempio di profondità nella leggerezza, al contrario del film di Wenders.

E che dire poi dell’uso del 3d? Anche quando realizza un film minimale Wenders non è capace di rinunciare del tutto a pomposità e monumentalità. Quando offre un’esecuzione al pianoforte di Nick Cave sembra volerci dire che lui può e noi no. Ma la vera domanda da porsi è piuttosto: a che serve? Forse a rivelare il vero incanto del mondo reale rispetto alle simulazioni digitali in 3d dei blockbuster hollywoodiani? Poi però, come una nonnina aristocratica, si rinchiude nel giardinetto di casa. E la realtà rimane così fuori campo proprio come in uno di quei blockbuster.