Aquarius ritrae una donna decisa a salvare la sua identità

Un acquario dove galleggiare in tranquillità con i ricordi di una vita densa ma trasparente, cristallina. Un luogo protetto ma anche fragile insieme, dove nuotare come un pesce raro che fuori della sua acqua, o del proprio liquido amniotico, non sopravviverebbe.

Sonia Braga interpreta Clara, un critico musicale in pensione. Simbolo di un mondo ormai in dismissione, ha un’ampia collezione di dischi in vinile. Per gli altri tutto questo è sinonimo di vestigia, mentre per lei tutto è ancora in vita. A cominciare dai suoi ricordi, i ricordi di una donna che ha lottato per i suoi diritti, la sua emancipazione e la sua libertà sessuale. Che sia un film della memoria Aquarius lo enuncia fin dalle fotografie d’apertura che ci accompagnano fino a una palazzina tinta di un blu, che si chiama appunto Aquarius. È la casa di Clara ed è ferma nel tempo anche per la volontà ostinata della stessa Clara, ultima inquilina del palazzo.

Esemplare in via di estinzione

Nell’Aquarius svuotato di quasi tutti i suoi pesci, Clara sembra l’ultima esemplare di una specie in estinzione. E la sua ostinazione a fermare il tempo rappresenta una sfida al sistema dell’affarismo inumano, della spinta al depauperamento della comunità, alla gentrificazione, alla vacuità opportunistica, nascosta dietro un sorriso gentile e accattivante da pubblicità, alla velocità opposta alla lentezza che permette contemplazione, riflessione, consapevolezza e mantenimento della propria identità.

Non ci potrebbe essere più forte contrasto tra il giovane rappresentante di una società immobiliare, giovane, bianco e belloccio, e Clara con le sue fattezze indie, ieratica come una regina del mondo antico, consapevole del proprio sé e capace quindi di esistere nella sua pienezza, compresa la pienezza dei tuoi diritti. E la sua consapevolezza è possibile grazie alla memoria, alla sua stratificazione. Fondamentale in tutto questo la presenza fisica di Sonia Braga che incarna perfettamente questa opposizione.

Un monumento dell’immaginario brasiliano

Dopo il successo televisivo grazie a diverse telenovelas, Sonia Braga fu lanciata al cinema da film di successo come Dona Flor e i suoi due mariti (1976, dal celebre romanzo di Jorge Amado) di Bruno Barreto e Gabriela (1983) accanto a Marcello Mastroianni, sempre per la regia di Barreto. Ma la ricordiamo anche in Il Bacio della donna ragno (1985) di Hector Babenco, insieme a Raul Julia e William Hurt, Milagro (1988) per la regia di Robert Redford, di cui sarà a lungo la compagna, e il terzo capitolo di Dal tramonto all’alba di Tarantino e Rodriguez (La figlia del boia, 1999). Poi tante partecipazioni a serie tv come Sex and the City, Law & Order, Csi: Miami, Alias. L’elenco sarebbe ben più lungo: è evidente che Mendonça Filho ha scelto un monumento dell’immaginario brasiliano, del cinema d’autore come di quello popolare, per lanciare un film sovversivo che in Brasile ha suscitato non poche polemiche. Una scelta che fa del commerciale necessità politica.

Speculare all’attrice che la interpreta, il personaggio di Clara non è del tutto alieno dal presente con le sue facilità. La sequenza nel locale con le amiche, dall’umorismo spudorato e dalle risate grasse, ne costituisce un esempio. Come anche le sue scelte di libertà sessuale, dove accetta la mercificazione dei corpi, anche se declinata al maschile. Attraverso questi “cedimenti” il film sembra non voler esprimere un giudizio univoco. Comunque Clara recupera velocemente la sua classe, la forza nelle sue convinzioni, la sua ieraticità, da intendersi come sinonimo di elevazione, irraggiungibilità, grandezza, maestosità di chi ha davvero riflettuto, vissuto, combattuto.