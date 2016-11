La morte corre sul fiume è un gioiello assoluto del cinema

La Cineteca di Bologna ha molti meriti. Nel suo caso il privato la vince sul pubblico (cioè sulla Cineteca nazionale romana) per capacità di presenza, ricchezza di iniziative e soprattutto per un amore e un interesse per il buon cinema che non viene soltanto da motivazioni burocratiche e corporative. Tra tante altre cose egregie, ce n’è una che riguarda direttamente i cinefili sparsi sul territorio nazionale, quella del recupero e della distribuzione nelle sale normali di grandi film del passato, là dove ci sono ancora degli esercenti non schiavi del supermercato commerciale, sempre più bieco e ovviamente al passo con la biecaggine della produzione dominante, americana e italiana in particolare.

L’ultimo film distribuito dai bolognesi è uno di quelli che ho visto più volte, ma non sono certamente il solo a considerarlo un assoluto gioiello nella storia dell’arte cinematografica. È La morte corre sul fiume (The night of the hunter, 1955), un capolavoro fuori tempo, di valore assoluto. Concorse al risultato un regista insolito, Charles Laughton, grandissimo attore di cui fu questa la sola regia cinematografica (qualcosa in teatro deve averlo diretto oltre a essere stato il primo grande interprete, a Broadway, del Galileo di Brecht per la regia di un giovane Joseph Losey).

Concorse un soggetto insolito, il romanzo omonimo di Davis Grubb, meridionale del West Virginia, che uscì in Italia nella Medusa mondadoriana e fu più volte riproposto con una bella introduzione del poeta Raboni (oggi è accessibile nelle edizioni Adelphi). Grubb non scrisse altre cose dello stesso valore, ma questo romanzo è diventato presto un classico della letteratura nordamericana, in particolare della letteratura del sud degli Stati Uniti, al pari di Il buio oltre la siepe di Harper Lee, con cui ha molti punti di contatto.