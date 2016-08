Come superare l’odio per la poesia, nonostante i poeti

Caro Guido Vitiello,

sono un insegnante di lettere, insegno anche e soprattutto poesia. Solo che quasi tutte le poesie (ne salvo dieci, venti, diciamo) mi fanno cagare. Soprattutto quelle di alcuni reputati autori del novecento, come Ungaretti, Caproni, Luzi. Io a uno che scrive “Chiuso fra cose mortali / (anche il cielo stellato finirà) / perché bramo Dio?”, gli darei un calcio forte forte nelle palle. Mi arrivano libri di poesia da leggere o recensire e io li apro e li chiudo immediatamente, perché mi si stringe lo stomaco. Normale, dirai tu, con tanta feccia in giro. Ma il problema è che questa idiosincrasia mi si sta proiettando all’indietro, su Pascoli, Leopardi (Leopardi!), Foscolo, Ariosto, Dante (Dante!). Sto cominciando a pensare che scrivere in versi sia un errore evolutivo, un baco concettuale, una cazzata. Caro Guido Vitiello, posso fare qualcosa? Guarire? O devono guarire gli altri, e io sono l’unico che ha capito la Verità? Del resto, anche Sandro Bondi è poeta. Grazie —Anonimo Costernato

Caro Costernato,

quadri sintomatici come il tuo sono già noti a noi bibliopatologi. Mi permetto di consigliarti due libri recenti. Il primo è dello scrittore americano Ben Lerner e si chiama The hatred of poetry; vien fuori che i poeti sono i primi a detestare la poesia. Il secondo, I poeti sono impossibili di Alessandro Carrera, circolava anni fa in un’edizione semiclandestina e ora Luca Sossella l’ha ripubblicato in una versione ampliata e aggiornata. Qui troverai un saggio che fa al caso tuo, “Come difendersi dalla poesia atroce”. Riporto l’incipit, per il suo interesse clinico:

Ho ricevuto, non molto tempo fa, alcuni volumi di poesia da un editore che conosco. Ne ho aperto uno e immediatamente, dico immediatamente, ho provato la sensazione impellente, pruriginosa, elettrica perfino, di scagliare il libro fuori dalla finestra e richiuderla con fragore. Non l’ho fatto, mi sono trattenuto da un gesto così alfieriano e ho cercato, una volta ritrovata la calma, di capire quale relais linguistico mi era scattato nei nervi. Alfieri aveva scaraventato dalla finestra il Galateo di Monsignor Della Casa perché, a suo parere, un libro che cominciava con la parola conciosiacosache non aveva il diritto di essere letto.