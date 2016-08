I terroristi vogliono un’Europa in guerra contro l’islam

“Siamo in guerra”, ha detto martedì il presidente francese François Hollande, dopo che due presunti militanti del gruppo Stato islamico (Is) hanno ucciso un prete davanti ai suoi fedeli vicino a Rouen. È il tipo di cose che i leader si sentono in dovere di dire in casi del genere, ma che purtroppo comunicano il messaggio sbagliato.

L’aviazione francese sta già bombardando le truppe dell’Is in Siria, quindi si può parlare di guerra (anche se priva di vittime sul fronte francese). Ma non era di quello che parlava Hollande. Il presidente stava dicendo che la guerra della Francia è in qualche modo interna, e ha proseguito dicendo: “La nostra democrazia è il loro obiettivo, ma sarà il nostro scudo. Se restiamo uniti, vinceremo questa guerra”.

Parole commoventi, e certamente i francesi hanno bisogno di essere incoraggiati, perché sono ancora sotto shock per la strage di Nizza a opera del terrorista che ha ucciso 84 persone investendole con un camion. Ma quelle parole sono sbagliate: se la guerra dei francesi è interna, contro chi la stanno combattendo? La risposta ovvia, forse l’unica plausibile, è: “I musulmani francesi”. Che, ovviamente, è proprio la conclusione cui lo Stato islamico vuole giungano i francesi.

Non sto dicendo che i due illusi adolescenti musulmani che hanno sferrato l’attacco in chiesa – entrambi nati in Francia – fossero consapevoli della strategia che sta dietro alla campagna terroristica dello Stato islamico in Europa. In tutte le campagne, è improbabile che i soldati semplici ne sappiano (o gliene importi) granché.