Il Gambia dimostra che la democrazia africana sa difendersi da sola

Per essere stato un intervento militare, è stato quasi impeccabile. Il 1 dicembre 2016 il presidente Yahya Jammeh, dittatore del Gambia da più di vent’anni, è stato sconfitto in un’elezione che si è rivelata un po’ più libera di quanto previsto. Prima ha ammesso la sconfitta, telefonando addirittura al vincitore, l’imprenditore del settore immobiliare Adama Barrow, per fargli le congratulazioni. Poi però ha cambiato idea e ha deciso di restare al potere.

Pochi giorni dopo la Comunità economica degli stati d’Africa occidentale (Cédéao) ha ordinato a Jammeh di cedere il potere a Barrow. Dopo poche settimane l’organizzazione stava pianificando un’azione militare per costringerlo a farlo, mentre i presidenti e primi ministri di altri paesi della Cédéao facevano la spola da Jammeh per provare a riportarlo alla ragione.

Il 19 gennaio, poiché Jammeh rifiutava ancora di cedere il potere, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione in sostegno della Cèdéao chiedendo però di “usare prima gli strumenti politici”. Come sempre succede, tuttavia, non appoggiava alcuna azione militare. Si è trattato del classico compromesso del Consiglio di sicurezza, che consiste nel dire la cosa giusta ma senza imporre un’azione concreta per paura di scatenare dei veti.

Il saccheggio prima della fuga

L’organizzazione regionale africana è andata avanti comunque. Il 20 gennaio una forza multinazionale di settemila soldati, provenienti da cinque paesi dell’Africa occidentale, ha varcato il confine tra Senegal e Gambia. Barrow, che era fuggito in Senegal per evitare l’arresto o conseguenze peggiori, ha giurato come presidente e ha immediatamente ordinato all’esercito gambiano di non opporre resistenza. A parte qualche eccezione, così è stato.

Il 21 gennaio Jammeh ha continuato a sfidare gli ultimatum. Alla fine però si è imbarcato su un aereo per la Guinea, da dove ha raggiunto la Guinea Equatoriale, un paese ancora più isolato e oscuro del Gambia. La probabile ragione del tira e molla è stata rivelata il giorno dopo, quando Mai Ahmad Fatty, uno dei consiglieri del presidente Barrow, ha rivelato che dalle casse del governo del Gambia erano stati sottratti più di dieci milioni di euro.

Yahya Jammeh non ha passato i suoi 22 anni al potere rubando il denaro del paese e nascondendolo all’estero come qualsiasi normale dittatore. Dato che era un vero megalomane, pensava semplicemente che non avrebbe mai dovuto cedere il potere. Ma quando alla fine ha dovuto fare i conti con la realtà, ha subito capito che per mantenere il suo stile di vita in esilio avrebbe avuto bisogno di molto denaro, e quindi ha arraffato tutto quel che ha potuto prima di andarsene.