L’eterno ritorno di patria, famiglia e autoritarismo

“Vivere soli”, si legge nelle ricerche del Censis, “è una scelta sempre più diffusa: non è solo l’esito dell’età che avanza e della conseguente perdita di relazioni sociali, ma una condizione di vita che coinvolge tutte le fasce d’età”.

Il documentario di Erik Gandini, La teoria svedese dell’amore, trasmesso da Rai3 il 27 luglio 2016 e ora presente nelle sale cinematografiche, ha suscitato allarme, giudizi critici su quello che si era annunciato come un sistema “perfetto” di grande benessere fin dal 1972 nel manifesto La famiglia del futuro, voluto dalla sezione femminile del partito socialdemocratico di Olof Palme. “A quarant’anni dal manifesto”, scrive Marco Dotti, “l’utopia svedese si è rivelata una desolante emancipazione regressiva. Si nasce soli, si vive soli, si muore soli.”

“Ognuno va per la sua strada ma non c’è nulla che li tenga insieme”, è il commento dello stesso Gandini. Ma ciò che colpisce di più è la scelta di un numero apparentemente crescente di donne di avere un figlio senza doversi sobbarcare l’impegno o la dipendenza da un partner: “A cosa serve l’uomo? In Svezia non serve a niente. Con 80 euro vi spediranno anche il kit per la fecondazione artificiale a domicilio”, scrive Dotti.

Rimettere in moto la fantasia

Il quadro che si delinea è quello di una società iperindividualistica, che si libera da vincoli tradizionali di dipendenza per cadere nel suo opposto: un’autonomia che prometteva a ogni individuo di non essere più “l’appendice di qualcun altro” – per condizioni economiche, per bisogni di cura – e che nella sua assolutizzazione – uno stato al servizio del cittadino dalla nascita alla morte – perde ogni interesse per le relazioni. La caduta di legami di necessità, tra donne e mariti, figli e genitori, anziani e familiari più giovani, sembra aprire fatalmente la strada al deserto di singolitudini indifferenti le une alle altre, interni di case dove si può morire senza che nessuno se ne accorga, “soli e con un conto in banca” che nessun parente verrà a reclamare.

Le uniche alternative che compaiono nel documentario di Gandini vanno a collocarsi, non a caso, lontano dal malinconico “benessere” occidentale: nella natura incontaminata dei boschi nordici, dove si ritirano gruppi di giovani in cerca di comunità, contatto fisico, e nell’Africa di un medico svedese che ha scoperto, andando in Etiopia, di poter vivere in un luogo “dove non si è mai soli”, di poter operare con strumenti semplici, di poter rimettere in moto la fantasia.