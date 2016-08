Gli italiani sono razzisti? Ovvio che no, ma è altrettanto ovvio che oggi in Italia forme e manifestazioni di razzismo si diffondono e si consolidano. Uno degli espedienti dialettici più frequentemente utilizzati dal conformismo nazionale – quello della retorica politicamente scorretta, usata sia da Matteo Salvini sia da diversi mezzi d’informazione – si affida a un meccanismo elementare. Così sintetizzabile: voi (sinistra, radical chic, Caritas, buonisti…) siete i veri intolleranti perché sostenete che “l’Italia è razzista”.

Che scemenza. Per motivi di studio, e in ragione della mia età, mi interesso di questi temi da oltre un quarto di secolo – quando gli stranieri in Italia erano poco più di trecentomila – e mai, dico mai, ho detto o scritto una sciocchezza simile. E nemmeno ho utilizzato altre formule o termini equivalenti. E questo vale per chiunque abbia affrontato seriamente il fenomeno. Aggiungo che mai ho definito tout court “razzista” la Lega Nord, nonostante i reiterati tentativi, messi in opera da quest’ultima, per meritarsi un tale appellativo.

Ovviamente, rappresentazioni superficiali e ancor più titoli di giornale e messaggi grossolani e primitive etichette ideologiche possono aver indotto, in taluno e talvolta, letture tanto sintetiche quanto rozze e prive di qualsiasi fondamento di realtà, come “gli italiani sono razzisti” o, che so, “Varese è razzista” e “Catanzaro è razzista”. Sciocchezze, appunto. Per giunta venate di quel fondamento costitutivo di ogni razzismo che è lo stigma generalizzante: attribuire, cioè, a una intera collettività (piccola o grande) un connotato proprio di alcuni individui (pochi o molti) appartenenti a quella stessa collettività.

Precisato questo, si può serenamente affermare che “l’Italia non è razzista”, fermo restando che all’interno dell’Italia si ritrovano, eccome, forme e manifestazioni di razzismo. Non si tratta affatto di questioni di lana caprina, bensì di una delicatissima rilevazione sociale che richiede un’attenta capacità di analisi. Che in Italia, e da decenni, si verifichino atti di vero e proprio razzismo è indubbio. Ma ciò, oltre a non comportare la conseguenza che gli italiani siano razzisti, non implica nemmeno che il numero di razzisti sia più elevato di quanto si rilevi in altre nazioni. Al contrario, si può dire che il nostro paese presenta una situazione particolare, dove il processo di integrazione degli stranieri risulta più arretrato e – al contempo – la violenza contro gli stranieri è meno diffusa e aggressiva.