Perché Jeremy Corbyn non convince fino in fondo

Un anno fa, quando Jeremy Corbyn fu eletto leader del Labour, da sostenitore del partito fui tra coloro che lo votarono. Corbyn appariva una grande occasione. Era un pacifista radicale e contrario all’austerità. Reduce da trent’anni di campagne sociali, aveva il carisma di un venerabile outsider.

Anche Ed Milliband, il leader uscente, aveva un cuore a sinistra e aveva traghettato il partito fuori dell’era postblairiana. Ma non era mai riuscito ad accendere veri entusiasmi. Corbyn, al contrario, aveva catturato l’interesse di giovani attivisti, scatenato una “corbynmania” e indotto migliaia di persone a iscriversi al Partito laburista pur di votare per lui alle primarie. Quel tipo di mobilitazione sembrava una possibile via per superare lo stallo della sinistra britannica, e magari non solo britannica: una stagione in cui i concetti di partito e movimento tornavano in grado di sciogliersi e unirsi.

La mia scelta non era esente dai dubbi e mi costò una crisi di coppia. Il mio compagno, iscritto al Labour da vent’anni, non la vedeva come me. Predisse anzi con tono lugubre che, con la sua posizione da europeista tiepido, Corbyn avrebbe causato l’uscita del Regno Unito dall’Europa.

Ma il referendum sulla Brexit sembrava ancora lontano. Continuai a sperare in Corbyn anche quando, nelle prime settimane di leadership, infilò una serie di gaffe politiche. Il governo ombra senza donne; Corbyn che conferisce e toglie incarichi nel partito senza neppure avvertire gli interessati; rifiuta di cantare l’inno nazionale e di seguire i cerimoniali agli eventi ufficiali. Corbyn che in parlamento si limita a leggere le domande per il primo ministro raccolte via email da cittadini qualunque – una trovata assai modesta. Per i sostenitori, erano conferme che Corbyn non era un “politico come gli altri”. Per gli scettici, erano segni che Corbyn non era maturato nel suo nuovo ruolo di leader, mancava di competenze politiche, e si era circondato di una squadra poco preparata.

Sabato 24 settembre, dopo un anno travagliato e una lotta interna al partito sfociata in nuove primarie, si saprà se Corbyn sarà confermato leader. Tutti i sondaggi dicono di sì. Dal canto mio, questa volta non ho votato per lui.