La bancarotta delle navi Hanjin è lo specchio della crisi globale

Una grande compagnia di trasporto marittimo di container fa bancarotta, e la notizia arriva come una bomba in porti grandi e piccoli in tutto il mondo, da Singapore agli Stati Uniti, ad Amburgo (con una coda anche a La Spezia). La Hanjin Shipping è, o meglio era, la prima compagnia di trasporto di container della Corea del Sud, e la settima al livello mondiale, con una flotta di 141 navi portacontainer. Il suo fallimento ha implicazioni che vanno ben oltre la Corea del Sud. In effetti accende i riflettori sulla crisi di tutto il sistema mondiale del trasporto marittimo, una crisi strutturale che si può riassumere in una frase: ci sono troppe navi per le merci da spostare.

Il fallimento della Hanjin Shipping ha stupito molti osservatori, ma non è una crisi improvvisa. Dal 2011 l’azienda chiudeva i bilanci in perdita. Finora però aveva potuto contare sul credito delle banche, trainate dalla Korea development bank (Kdb), cioè dallo stato coreano, e almeno dal 2013 aveva tentato varie operazioni per risanare i bilanci. Invano: in cinque anni la Hanjin Shipping ha accumulato 5,5 miliardi di dollari di debiti. E quando anche i primi sei mesi del 2016 si sono chiusi in passivo, la banca di stato ha deciso che il credito era finito.

Così, il 31 agosto la Hanjin Shipping ha “portato i libri in tribunale”, cioè ha presentato istanza di fallimento, contemporaneamente in Corea del Sud e negli Stati Uniti. La bancarotta ha lasciato in mare 65 navi portacontainer cariche di merci (o 68, o forse 85: dalla casa madre non arrivano molti dettagli), per qualcosa come 14 miliardi di dollari, secondo le stime circolate in questi giorni sui mezzi d’informazione economica, senza contare gli addetti e gli equipaggi.

Portacontainer bloccate fuori dei porti

Con la compagnia in stato di fallimento, molti porti hanno rifiutato alle sue navi il permesso di attraccare per le operazioni di scarico e carico, almeno finché non avranno garanzie che qualcuno pagherà le tasse portuali, il lavoro degli addetti e il rifornimento di carburante. Tre portacontainer della compagnia sudcoreana sono rimasti fuori del porto di Long Beach, a Los Angeles; solo l’11 settembre la prima ha avuto il permesso di entrare in porto e scaricare.

Sei sono sotto sequestro in porti cinesi, altre a Singapore (a La Spezia invece la crisi è rientrata, per ora: il 10 settembre la nave Hanjin Spain ha avuto il permesso di entrare in porto, scaricare e proseguire per Valencia, Spagna)

Insomma, il primo risvolto del fallimento della compagnia sudcoreana è un discreto caos nel commercio marittimo di tutto il mondo. Tendiamo a darlo per scontato, ma il trasporto delle merci è una delle principali attività dell’economia globale, che si tratti di oggetti di consumo come televisori, telefonini, vestiti, o di materie prime, o derrate agricole e semilavorati, dal succo d’arancia al carbone: e il 95 per cento del trasporto avviene per mare.

Hanjin Shipping conta per il 3 per cento del traffico mondiale di container, ma fa l’8 per cento del traffico transPacifico, cioè tra i paesi asiatici e i porti americani. Già molti temono una crisi del commercio al dettaglio negli Stati Uniti, in vista della “stagione dello shopping” del giorno del ringraziamento e di Natale, con ritardi nelle consegne: se si fermano le portacontainer si inceppa la catena globale di rifornimento delle marche occidentali che fanno fabbricare i propri abiti, telefonini e altri oggetti di consumo in Cina o nel sudest asiatico.