Mexico! Un cinema alla riscossa.

Cos’è. È un documentario di Michele Rho sul cinema Mexico e sul suo titolare, Antonio Sancassani. Il Mexico è l’unico cinema di Milano monoschermo con una programmazione indipendente. È una sala storica della città che ha resistito alla diffusione dell’home video, alla chiusura dei cinema in centro, all’apertura dei multisala, alla moltiplicazione dell’offerta televisiva e in rete. Dal 1977 in poi, mentre le logiche della grande distribuzione occupavano sempre più sale, Sancassani ha proposto musical, film in lingua originale, cinema meno ordinario per coinvolgere il pubblico giovane e appassionato. Quando ha scoperto il fenomeno del Rocky Horror Picture Show proiettato con spettacolo dal vivo e interazione attiva del pubblico, ha cominciato a dedicargli il venerdì, e sono 34 anni che va avanti.

La programmazione indipendente, cioè scegliere i film in modo autonomo e non lasciare che siano i distributori a piazzarli, significa per un esercente dimenticarsi le grandi prime visioni e scavare nel cinema più piccolo. Sancassani lo fa da anni con successo, dando respiro a film che altri trovano troppo rischiosi e facendoli fiorire. Quando dieci anni fa Giorgio Diritti cercava una distribuzione per il suo film Il vento fa il suo giro, ha incontrato Sancassani ed è approdato al Mexico, dove il film è rimasto in programmazione per due anni diventando uno di quei fenomeni che ci si aspetta da Brooklyn o Berlino. Il documentario è uscito giovedì 4 maggio in venti sale. La fotografia è di Marco Rossi, il montaggio di Walter Marocchi e le musiche di Dario Moroldo.