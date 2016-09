La rabbia è sempre un sentimento inutile

Poche cose piacciono tanto a editorialisti, e opinionisti in generale, come il lamentarsi della nostra “cultura dell’indignazione”. Ma in realtà sulla rabbia non abbiamo le idee molto chiare. Quando la esprimono i nostri avversari politici la consideriamo sbagliata, ma se viene da noi pensiamo che sia ampiamente giustificata.

Critichiamo alcune persone perché si arrabbiano, e altre perché non si arrabbiano abbastanza (e certe filippiche contro la cultura dell’indignazione spesso appaiono su pubblicazioni che contano proprio sull’indignazione per acchiappare clic.) La filosofa Martha Nussbaum, nel suo folgorante nuovo libro Anger and forgiveness (La rabbia e il perdono), non ha di questi dubbi.

Per lei, la rabbia è sempre negativa. È un atteggiamento mentale sbagliato che faremmo bene a eliminare in noi stessi e, se possibile, anche nei nostri figli. Sento già qualcuno che sta reagendo a questa proposta con… rabbia. Ma aspettate un momento.

Peggiorare le cose

La tesi di Nussbaum si basa sull’idea aristotelica che la rabbia contiene sempre in sé una dimensione punitiva. Se vogliamo essere onesti con noi stessi, in effetti è così: quando, per esempio, spariamo un tweet rabbioso contro un certo spregevole candidato presidenziale, il nostro desiderio segreto è che possa leggerlo e sentirsi ferito. Questo desiderio può essere subdolo, come ha spiegato Nussbaum sulla rivista Aeon: come quando, per esempio, ci auguriamo pigramente che il secondo matrimonio del nostro ex coniuge non funzioni. Eppure, desideriamo comunque che lui o lei soffra. E, prima o poi, se siamo persone razionali come Nussbaum, dovremo prendere atto di una realtà imbarazzante: questo desiderio di ritorsione non ha senso.

Consideriamo un caso estremo: qualcuno commette un omicidio. Naturalmente, molte persone pensano che debba essere punito. Esistono ottimi motivi per sbatterlo in prigione: per impedirgli di uccidere ancora, per dissuadere altri potenziali assassini, forse perfino per riabilitarlo. Ma quale risultato utile si ottiene facendolo soffrire? Nessuno. “Infliggere dolore al colpevole non ci restituisce quello che abbiamo perso”, scrive Nussbaum. Né impedisce perdite future. La cosa migliore che ci può venire in mente è che ci sembra semplicemente “giusto” farlo.