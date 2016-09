Fare una vera pausa a lavoro rende più felici e produttivi

Suppongo sappiate già che durante una giornata di lavoro dovreste prendervi regolarmente una pausa di sano riposo. Avrete letto che stare seduti a una scrivania è peggio che ferirsi con una motosega infettata dall’ebola; avrete sentito parlare della clausola aggiunta alla convenzione di Ginevra secondo cui pranzare alla scrivania è un crimine di guerra.

Sapete che a metà giornata dovreste alzarvi, fare qualche esercizio di yoga, un salto al parco, forse addirittura un sonnellino. Tutte le ricerche dimostrano che così sareste più felici e più produttivi, e riuscireste perfino a uscire dall’ufficio in anticipo e pieni di energia. Ma in realtà non fate mai queste cose, vero? Preferite dare un’occhiata a Facebook, leggere un blog di calcio o infilarvi distrattamente noccioline in bocca mentre guardate video di strazianti proposte di matrimonio o di incidenti con lo skateboard su YouTube.

Tutto questo non fa che sottolineare il frustrante paradosso del recupero. Perché dovreste prendervi una vera pausa? Perché siete stanchi. E perché non lo fate? Perché siete stanchi. Per fare qualcosa che ci rimette veramente in forze ci vuole una certa capacità di autocontrollo che però, come emerge da molti studi, quando siamo esausti è al livello minimo (la teoria secondo la quale la forza di volontà è una “risorsa esauribile” ultimamente è stata messa in dubbio, ma la correlazione di base tra stanchezza e decisioni sbagliate sembra sia stata dimostrata).

Le pause cognitive sono finte pause

E come spiega Christian Jarrett sul sito dedicato alla creatività 99u.com, tutti gli studi dimostrano che alla fine della giornata cidaranno qualche beneficio e ci faranno sentire ricaricati solo le attività rilassanti come lo stretching, o quelle socializzanti come le chiacchiere con i colleghi. “Le pause cognitive”, come dare un’occhiata ai social media, non sono vere pause: considerato l’impegno che richiedono al nostro cervello, tanto varrebbe che continuassimo a lavorare.