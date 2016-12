Siete troppo vecchi per raggiungere il successo?

A quale età siamo troppo vecchi per avere successo nel nostro settore? Ho il sospetto che questa domanda affascini tante persone perché quasi nessuno pensa di averlo veramente raggiunto. Il romanziere inedito vorrebbe essere pubblicato, quello già pubblicato aspira a scrivere un bestseller, l’autore di bestseller sogna il premio Booker (senza contare che tutti pensano sempre di avere ancora qualche anno prima di essere “troppo vecchi”. Il web è pieno di liste per dare informazioni rassicuranti come per esempio che JK Rowling è diventata un caso editoriale quando aveva già più di trent’anni).

Ma un nuovo ampio studio ha esaminato la carriera di quasi tremila fisici dal 1893 a oggi e ne è emerso un risultato inaspettato. Non sono i giovani a prevalere, e non sono neanche gli anni di esperienza a portare a un trionfo tardivo. In pratica, l’età non è un fattore determinante. Il saggio più influente di un fisico “può essere il primo, quello a metà carriera o l’ultimo della sua vita”. Quello che conta di più è la produttività. Se volete pubblicare un articolo fondamentale per la storia della fisica, non ha importanza se siete giovani e pieni di energia o vecchi e saggi, quello che conta è pubblicarne tanti.

A essere sinceri, altri studi hanno dimostrato che a volte l’età conta: la matematica favorisce i giovani, e in attività fisiche come la danza classica e l’atletica le ginocchia doloranti certo non aiutano. Anche la personalità influisce sul momento in cui si arriva al successo.