Il governo in soccorso di Mediaset o Mediaset in soccorso del governo?

L’avvocato Niccolò Ghedini che si affida alla magistratura. Silvio Berlusconi che incita a “resistere, resistere, resistere”. Il governo che corteggia gli emiri del Qatar e rifiuta i capitalisti europei. Paradossi, involontaria comicità e vendette della storia permetterebbero di raccontare la vicenda Vivendi-Mediaset come una commedia all’italiana. Ma non c’è niente da ridere, è una storia economica e politica che svela che nell’anno 2016, a ventidue anni dalla discesa in campo di Berlusconi, siamo ancora immersi fino al collo nel male che lì è cominciato, con due zavorre-aggravanti in più: non avere la minima idea di una sistemazione dei confini tra stato e mercato (che dunque, in assenza di teoria, si tracciano à la carte, come serve); e di conseguenza proporsi, in tempi di nazionalismi e protezionismi risorgenti, ora per l’apertura delle frontiere ora per la loro chiusura, a seconda delle convenienze politiche del momento.

Vincent Bolloré, principale azionista e presidente del consiglio di sorveglianza di Vivendi, non è un benefattore. Ed è noto per i suoi modi spregiudicati, da squalo. In Francia parlano di un “metodo Bolloré”, che è molto simile a quello dello scorpione che si fa traghettare in groppa alla rana: entra nelle società con una quota minore, poi ne prende il controllo e se le mangia. Non gli piace fare il socio di minoranza, vuole comandare: cosa legittima nelle regole del mercato, tant’è che nessuno ha battuto ciglio quando questo potentissimo signore francese ha preso il controllo di Telecom, con una quota appena inferiore al 25 per cento. Con Bolloré la famiglia Berlusconi ha trattato fino ad aprile scorso per un’alleanza tra i due gruppi.

Poi a un certo punto il francese, non contento di come andavano le cose (e, ha detto, non tranquillizzato per quel che aveva visto nei conti Mediaset), ha rovesciato il tavolo e ha rotto le trattative. Dopodiché ha cominciato a comprare azioni sul mercato, fino ad arrivare – notizia dell’altroieri – al 20 per cento di Mediaset. Si tratta di una scalata “ostile”, nel senso che – a quanto se ne sa finora – non prelude a un accordo con il socio di maggioranza ma vuole scalzarlo.

È legittimo: il mercato esiste per questo. Ovvio che la famiglia Berlusconi ne sia dispiaciuta: in assenza di un accordo con Bolloré, l’unico modo per mantenere il controllo è resistere sul mercato, dunque metterci dei soldi. Hanno cominciato l’altroieri con piccoli passi, ma questa battaglia, se fatta fino in fondo e nel rispetto dei diritti degli azionisti di minoranza, comporterebbe una spesa molto, ma molto, più grande.

Cose strane

Fin qui, è un gioco a somma positiva: sale al comando chi paga di più per conquistare un’azienda che pareva decotta ma che, a quanto pare, ha ancora molte chance se messa in un polo continentale (una “Netflix europea”, sarebbe il progetto: non banale, in un settore dominato dai giganti statunitensi); e si tutelano gli azionisti minori, quello che in gergo giornalistico italiano si definiscono il “parco buoi” (ma sarebbe meglio dire “parco pecore” per l’attitudine a essere tosati). Purché la Consob – l’autorità di controllo sulla borsa – vigili, non ci siano turbative di mercato e non ci siano bari al tavolo. Questo sarebbe l’interesse pubblico da difendere: vigilare che non sia solo un giochetto per fare plusvalenze giocando i borsa e per far salire il valore delle azioni – gioco che può essere utile tanto a Bolloré quanto alla famiglia Berlusconi.

Ma il governo italiano appena insediato, europeista in politica e liberale in economia, non ritiene di dover stare a guardare garantendo il rispetto delle regole del gioco. Per bocca del ministro per lo sviluppo economico Carlo Calenda condanna la scalata, definita oltre che “ostile”, anche “inappropriata”. E questo perché il settore in cui opera Mediaset è “strategico”. Dunque, il governo italiano “vigilerà”. È un segnale politico a Bolloré, prima che l’annuncio di azioni concrete: il capitalista francese sappia che qui trova un governo ostile.