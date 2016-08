A Lesbo i profughi sono prigionieri di un accordo ingiusto

Quarantacinque persone sono morte nell’incidente. Carlo Alberto, detto José, è sopravvissuto. Tempo di riprendersi e ci ha riprovato. Con l’aiuto di un amico. Questa volta è riuscito ad attraversare il Mediterraneo e ad arrivare sano e salvo a Lesbo, ma poi è finito nel carcere di Moria. Non perché abbia commesso un reato, ma perché nel frattempo l’Unione europea ha firmato un accordo con Ankara e ha deciso che tutti i migranti arrivati in Grecia dopo il 20 marzo devono essere rimandati in Turchia. Per questo devono essere chiusi in un carcere, un centro di detenzione, o hotspot, come lo chiama Bruxelles. Devono essere identificati per stabilire se la Turchia sia un posto sicuro dove deportarli.

“Quando si attraversa questo Mediterraneo ci si può aspettare solo due cose: morire o finire in prigione”. Carlo Alberto Espinosa Gutiérrez è di Quito, in Ecuador, e ha provato ad attraversare due volte il tratto di mare che separa Ayvalık, in Turchia, dall’isola greca di Lesbo. La prima volta la sua imbarcazione è stata colta da un acquazzone in mezzo al mare e si è incagliata su uno scoglio.

A fine aprile, 3.500 persone sono rinchiuse nel campo da quasi un mese, come José. “È strano stare in carcere senza aver commesso un reato”, mi dice mentre parliamo. È sera e il profumo della liquirizia misto a quello del timo si alza dai campi e addolcisce l’aria. José è dietro le sbarre e io, come tanti, sono venuta a trovare i reclusi. C’è una strada che sale sulla collina tra gli ulivi e costeggia la recinzione fino alle spalle della prigione, lì si piazzano i camion degli ambulanti che vendono panini, sigarette e sim per i cellulari. Generatori accesi quasi ventiquattr’ore su ventiquattro, puzza di gasolio e patatine fritte come alle sagre di paese.

“Qui ci sono bambini che sono malati perché sono denutriti, le persone si stancano di questa situazione. Nessuno ci spiega niente”, dice José. “I primi a cui viene data attenzione sono i siriani, ma gli altri, quelli che non scappano da una guerra, sono esseri umani anche loro”.

José è l’unico cittadino dell’Ecuador rinchiuso nel carcere di Moria, faceva il traduttore in Turchia, ma poi si è stancato del razzismo dei turchi e ha deciso che era il momento di lasciare il paese. “La Turchia non è un paese sicuro, tutto il mondo lo sa che Erdoğan è un dittatore. E poi gli attentati, sono soprattutto contro i turisti. Io vivevo a Istanbul e negli ultimi tempi avevo paura, la Turchia è diventata pericolosa. Poteva capitare, mentre ti trovavi a piazza Taksim, di stare nel mezzo del caos all’improvviso. No, la Turchia non è un paese sicuro”.

José non è l’unico sudamericano a Moria, ci sono una decina di dominicani, arrivati in aereo in Turchia e poi via mare verso la Grecia. O si muore o si va in prigione quando si attraversa l’Egeo. E loro sono finiti in prigione. “Siamo andati a lavorare in Turchia, ma non ci aspettavamo di essere pagati così poco. E poi nel paese c’è un razzismo molto forte contro i neri, abbiamo deciso di provare a venire in Europa”, spiega una donna, parlando uno spagnolo dolce.

Mohamed Paseba ha sedici anni, è scappato da Freetown, in Sierra Leone, suo padre e sua madre sono stati uccisi e lui vuole vivere in un paese sicuro. “Non mi importa dove, m’importa solo vivere in un paese dove non rischio di morire”, dice anche lui da dietro le sbarre. Come gli altri è stato rinchiuso nel carcere di Moria al suo arrivo a Lesbo, anche se è un minorenne che viaggia da solo, un minore non accompagnato. Non ha mai parlato con un avvocato. Gli avvocati fanno fatica a entrare a Moria, molti denunciano che l’accesso gli è stato negato.

Polycarp è del Camerun e anche lui mi parla da dietro le sbarre. Siamo a fine aprile, il clima si è addolcito, ma i reclusi soffrono il freddo, dormono a terra nelle tende, e la notte sale l’umidità dal terreno. Poi di giorno sono costretti a stare sotto al sole per ore. Senza riparo. “Le condizioni qui non sono buone. Non mi aspettavo di trovare questo, soprattutto in un paese che dovrebbe rispettare i diritti umani. In cui l’uguaglianza dovrebbe essere garantita e invece è tutto il contrario. Sapevo che entrando illegalmente non mi avrebbero accolto con una stanza con l’aria condizionata e un buon letto, ma non capisco il perché di tutto questo”, dice Polycarp seduto sul muretto, all’ombra di uno dei pochi alberi del campo.