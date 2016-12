Gli sfollati del terremoto tra disagio e voglia di una vita normale

Le località chiave per l’accoglienza degli sfollati nelle due emergenze sono state San Benedetto del Tronto, dopo il 24 agosto, e Porto Sant’Elpidio, dopo il 30 ottobre. È lì che sono andato per discutere con chi lavora per garantire una sistemazione decorosa e un supporto umano, oltre che efficiente, alle persone che hanno dovuto abbandonare le loro case.

La volontà del governo, ribadita dopo la scossa del 30 ottobre, è stata di offrire ai terremotati due alternative: farsi ospitare in alberghi e altre strutture, o mettersi alla ricerca di soluzioni abitative autonome con un Contributo di autonoma sistemazione (Cas) , pari a 400 euro per ogni componente di una famiglia per un massimo di 900 euro a famiglia.

La fascia di costiera adriatica nella quale sono ospitati gli sfollati del terremoto nell’Italia centrale in alberghi, campeggi e residence è lunga duecento chilometri. Va da Rimini, in Emilia-Romagna, a Tortoreto, in Abruzzo. Le fasi che hanno caratterizzato quest’esodo ricalcano l’andamento sismico che sta interessando l’Appennino. Alla prima emergenza, quella scatenata dal terremoto del 24 agosto che ha coinvolto circa seimila persone, si è aggiunta una seconda emergenza a fine ottobre, che ha fatto salire il numero degli sfollati a più di quarantamila.

Secondo la protezione civile, la mattina del 26 ottobre le persone assistite erano poco più di un migliaio, di cui 834 ospitate in alberghi e strutture ricettive (più della metà a San Benedetto del Tronto), 145 presso il Progetto C.a.s.e. o i Map messi a disposizione dal comune dell’Aquila, 134 in residenze sanitarie assistenziali (si trattava di anziani), e 23 nelle tendopoli: 6 a Saletta, una frazione di Amatrice, e 17 a Borgo, nel comune di Arquata del Tronto. Per i quattro quinti la popolazione colpita era tornata a vivere nelle case dichiarate agibili (circa il 50 per cento secondo il report della protezione civile), oppure aveva deciso di avvalersi del Cas per trovare una sistemazione (casa in affitto, ospitalità da amici e parenti, acquisto di camper e roulotte, in rari casi di container).

Dopo le scosse del 26 e del 30 ottobre, dai dati della protezione civile (ancora in evoluzione) risultano 18.550 assistiti. In particolare quasi 9.500 sfollati alloggiano in strutture alberghiere della costa o sul lago Trasimeno (gli umbri), meno di seimila “in palazzetti, centri polivalenti e strutture allestite ad hoc nel proprio comune e oltre 2.770 in strutture ricettive distribuite sul territorio”. A questi si aggiungono 380 persone che ancora vivono nelle tende tra Lazio e Umbria. A oggi la protezione civile, in collaborazione con le regioni, i comuni ospitanti e varie associazioni di volontariato, garantisce una sistemazione a circa la metà dei cittadini colpiti dal sisma.

Uno psicologo aquilano a San Benedetto del Tronto

Emanuele Sirolli è uno psicologo aquilano, volontario del Gruppo umana solidarietà (Gus), un’ong che collabora dal primo giorno con la protezione civile, le regioni Marche e Lazio, e i comuni colpiti. Lo incontro a San Benedetto del Tronto in uno dei suoi pochi momenti liberi. Il rapporto di collaborazione tra Emanuele e il Gus è nato nel 2009 ed è proseguito nel 2012 con il terremoto in Emilia-Romagna, grazie anche al sodalizio con la onlus aquilana 180amici, di cui è uno dei fondatori. Emanuele oggi coordina le attività del Gus nella cittadina marchigiana.

Il Gus ha un’esperienza ventennale nella gestione delle emergenze e la notte del 24 agosto, racconta Emanuele, “l’emergenza se l’è trovata in casa”. L’ong, con sede a Macerata, svolge un’importante attività a sostegno dei migranti nelle Marche. I volontari del Gus sono stati tra i primi ad arrivare ad Arquata del Tronto per distribuire tè caldo e coperte. Da allora sono sempre rimasti sul territorio, arrivando anche nei paesi vicini, come Accumoli, Castelsantangelo sul Nera o le frazioni più isolate.

I primi sfollati hanno raggiunto la costa la seconda settimana di settembre. Emanuele è entrato in servizio proprio in quei giorni. Il Gus è stato chiamato dal dipartimento di salute mentale di San Benedetto del Tronto sia per facilitare l’accoglienza negli alberghi sia per segnalare eventuali casi clinici. In quei giorni sono arrivati circa 250 terremotati, tra cui molti da Accumoli, che in accordo con il loro sindaco avevano deciso di trasferirsi sulla costa. Ad attenderli c’era la protezione civile nazionale con una squadra specializzata nella gestione del flusso di sfollati, che ha subito allestito un centro operativo di accoglienza nell’ex scuola Curzi, mettendo a disposizione degli spazi anche per un’équipe di servizi al cittadino della regione Lazio, per gli uffici del comune di Accumoli e per il Gus.

“La fase iniziale del trasferimento, seppur nella sua complessità, è stata gestibile”, dice Emanuele. Sono stati direttamente i comuni colpiti e la protezione civile di San Benedetto del Tronto, in collaborazione con le regioni e il dipartimento nazionale, a organizzare la sistemazione nei primi cinque alberghi a disposizione. In questo modo si sono potute raggruppare le persone nelle strutture secondo un criterio di residenza, garantendo che le comunità non si disgregassero, cosa che non era successa nel 2009 dopo il terremoto dell’Aquila.

L’arrivo del freddo

Nelle settimane successive, con l’arrivo del freddo e la progressiva smobilitazione delle tendopoli, il numero degli sfollati arrivati sulla costa è raddoppiato. Risolta l’emergenza abitativa, si è aperta un’altra fase, quella della “normalizzazione”, cioè l’inserimento degli sfollati nella nuova realtà e il ripristino dei servizi sanitari e scolastici. Gran parte di questo impegno l’ha assunto il Gus, che ha aiutato a gestire i rapporti tra i cittadini e l’azienda sanitaria ospitante, è intervenuto al comune di San Benedetto per aiutare i cittadini a rifare i documenti smarriti, ha favorito l’iscrizione dei ragazzi nelle scuole e la ricreazione di reti sociali, e ha organizzato, al bisogno, colloqui psicologici.

Dopo le scosse del 26 ottobre, ma soprattutto dopo quella del 30, la situazione è precipitata. La prima sera sono arrivati a San Benedetto altri 1.100 sfollati, che nell’arco di una sola settimana sono diventati più di 2.500. “Se non fosse stato per il Gus, a San Benedetto la protezione civile nazionale sarebbe arrivata al tracollo”, dice Emanuele senza mezzi termini. A suo parere, la presenza della protezione civile è stata decisamente scarsa: numericamente non era in grado di sopportare la nuova, improvvisa ondata di sfollati. “Per fortuna”, aggiunge, “era domenica e il Gus ha potuto richiamare, a supporto dei comuni terremotati e della protezione civile locale, una sessantina di volontari distribuiti su tutta la costa”. Che a San Benedetto, continua Emanuele, sono stati fondamentali, assicurando un’équipe per albergo e distribuendo vestiti e generi di prima necessità.

È emblematica la situazione che si è creata sulla costa abruzzese, dove sono arrivati molti marchigiani e un gruppo di studenti stranieri dell’università di Camerino. Negli alberghi di Tortoreto, Alba Adriatica e Martinsicuro, sostiene Emanuele, non si è attivato nessun tipo di assistenza e non c’è stato nessun coordinamento con le amministrazioni locali. Una situazione che si è protratta per diversi giorni. Emanuele mi ha confidato di essere stato lui a comunicare al comune di Alba Adriatica il probabile numero degli sfollati ospitati a una settimana dal sisma. Alcuni studenti, letteralmente fuggiti da Camerino, sono arrivati in pigiama, senza scarpe, soldi e documenti. La Caritas locale ha provveduto ai vestiti e il Gus gli ha dato dei buoni spesa per un totale di tremila euro.