L’inverno non ferma il viaggio dei minori migranti verso l’Europa

Freddo, le dita dei piedi che bruciano per il freddo. Mussie saltella per scaldarsi le estremità congelate. Ha 15 anni, è eritreo e viaggia da solo. È arrivato a Roma da qualche giorno con il treno da Vibo Valentia, in Calabria, dove è sbarcato dopo essere stato soccorso al largo della Libia. La sera in cui è arrivato alla stazione Tiburtina, a Roma, non sapeva dove andare, si è guardato intorno, ma non c’era nessun habeshia, nessun passante di origine eritrea o etiope, a cui chiedere informazioni nella sua lingua, il tigrino.

“Faceva freddo e non sapevo dove andare”, racconta. “Allora mi sono messo a girare intorno alla stazione per scaldarmi, ho camminato di più quella sera che in tutto il viaggio dall’Eritrea”, scherza. Grazie a un ragazzo di origine africana incontrato qualche ora dopo il suo arrivo a Roma, Mussie ha scoperto che dietro la stazione un gruppo di volontari e associazioni distribuisce pasti caldi e assistenza ai migranti in transito. “Ero così stanco per aver passato la notte in bianco e al freddo che non sono riuscito nemmeno a mangiare quello che mi davano i volontari”, ricorda Mussie, mentre saltella nella sua enorme giacca a vento blu, gli occhi che spuntano sotto un cappello di lana bianco con i paraorecchi calato fin sulle sopracciglia.

Alle sei del pomeriggio in un giorno di metà gennaio è già buio e le temperature sono vicine allo zero a piazzale Spadolini, sul retro della stazione Tiburtina. Alcuni ragazzi di origine eritrea si sono costruiti dei ripari dietro un muro e sono seduti sul marciapiede, sotto una montagna di coperte. I lampioni rilasciano una luce arancione, fioca, che si riflette nell’aria densa di umidità. Una quarantina di migranti si è radunata sul piazzale per mangiare.

Stasera ci sono riso e pollo al curry e molti dolci fatti in casa: crostate, ciambelloni , torte al cioccolato. Tutto cucinato dai volontari della Baobab experience, che hanno montato una mensa su un paio di panchine. Poco più in là si è fermato il camper di Medici per i diritti umani (Medu) e alcuni ragazzi si sono messi in fila per farsi visitare. I rumori della città si sentono all’orizzonte, in lontananza.