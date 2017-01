Il commercio mondiale minaccia la biodiversità

Per esempio, i consumi dell’Unione europea minacciano la biodiversità delle aree marine nel Sudest asiatico, a causa della pesca, dell’inquinamento e dell’acquacoltura, oltre ad avere un impatto sull’habitat di Réunion, Mauritius e le Seychelles. I consumi degli Stati Uniti minacciano le specie terrestri nel Sudest asiatico, ma anche nell’Europa meridionale, nel Sahel, lungo le coste meridionali del Messico, in America centrale, in Asia centrale e Canada meridionale. I consumi in Giappone incidono soprattutto sulle aree terrestri e marine del Pacifico. Lo studio, pubblicato su Nature Ecology & Evolution, potrebbe aiutare a ridisegnare le politiche commerciali, in modo che siano più rispettose della natura.