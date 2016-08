David Robert Mitchell racconta una scena di It follows

“Questa è la prima scena del film. Vediamo apparire una ragazza che corre terrorizzata. Non sappiamo da cosa stia scappando”, spiega David Robert Mitchell, regista di It follows. “Abbiamo deciso di giocare con i cliché dell’horror, a cominciare dalle donne in pericolo dei film di Brian De Palma”.

David Robert Mitchell è un regista e sceneggiatore statunitense. Prima di It follows, ha scritto e diretto il cortometraggio Virgin (2002) e il film The myth of the american sleepover (2010).

