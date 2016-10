La morte di Giulio Regeni e il futuro dell’Egitto

“La morte di Giulio Regeni ha colpito a livello personale molti di noi, anche quelli che non lo conoscevano. La crudeltà delle persone che lo hanno ucciso non ha limiti e tutti noi possiamo essere le prossime vittime”. La giornalista egiziana Lina Attalah, intervistata al festival di Internazionale a Ferrara, racconta la situazione politica del paese e come i giornalisti e i militanti egiziani per la democrazia hanno vissuto l’omicidio del ricercatore italiano.

Lina Attalah è una giornalista egiziana. Ha fondato e dirige Mada Masr, giornale online indipendente. Su Twitter è @Linaattalah.