L’eredità di Barack Obama dopo otto anni alla Casa Bianca

La riforma sanitaria, il ritiro delle truppe dall’Iraq, la riduzione della presenza militare in Afghanistan e l’atteggiamento degli Stati Uniti sul conflitto siriano. Jonathan Freedland, Bhaskar Sunkara, Katha Pollitt e Rebecca Traister commentano i due mandati dell’amministrazione Obama, al festival di Internazionale a Ferrara.

Jonathan Freedland è un giornalista britannico del Guardian. Collabora con il New York Times e la New York Review of Books. Su Twitter è @Freedland.

Bhaskar Sunkara è un giornalista statunitense. È il direttore del trimestrale Jacobin. Collabora con la rivista In These Times e con il settimanale The Nation. Su Twitter è @sunraysunray.

Katha Pollitt è una scrittrice femminista statunitense. Ha una rubrica sul settimanale The Nation e collabora con molti giornali tra cui il New Yorker, l’Atlantic e il New York Times. Su Twitter è @KathaPollitt.

Rebecca Traister è una giornalista statunitense. Lavora per il New York Magazine e collabora con Elle. Su Twitter è @rtraister.