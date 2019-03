Il 26 febbraio è uscito in edicola un nuovo numero di Kids, lo speciale di Internazionale per bambine e bambini. In questo numero: obiettivo zero plastica, lo sciopero per il clima, una gita al museo, balla con Tik Tok, a nuoto dalla Florida a Cuba, consigli per pensare come un detective e altri articoli, giochi e fumetti dai migliori giornali di tutto il mondo.

Nelle prossime settimane la redazione di Kids incontrerà le lettrici e i lettori in alcune librerie di Roma e Bologna per sfogliare insieme il numero e raccontare com’è nato.