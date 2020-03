Ogni mese su Internazionale Kids trovate le istruzioni per costruire degli aeroplanini di carta da professionisti. Queste qui sotto vengono dal numero 1, uscito nell’ottobre 2019, e servono per costruire il modello white dove, colomba bianca. In realtà più che un aeroplanino è un origami, un oggetto che si costruisce piegando la carta. Non è difficile da costruire e con un po’ di allenamento riuscirà a planare, anche se il suo scopo è più che altro decorativo. I disegni sono di Marta Russo.