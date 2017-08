Era il 1984 e i Bronski Beat misero sul tavolo del pop da classifica la discriminazione contro gli omosessuali con una vera hit, la #canzonedelgiorno. Il singolo arrivò al terzo posto in classifica nel Regno Unito (e al secondo in Italia). Era preso dall’album The age of consent, il cui titolo faceva riferimento alla legge britannica dell’epoca, per la quale i rapporti tra persone dello stesso sesso erano legali solo dopo i 21 anni di età. È passato molto tempo. Però la voce di Jimmy Somerville resta una delle più riconoscibili di sempre.