Omaggio a Steve McQueen

È impossibile parlare troppo bene di Paddy McAloon, che dal 1982 è l’anima dei Prefab Sprout. È un grande autore di melodie, vive nel culto di un suono discografico elaboratissimo e ha un talento straordinario per testi che riescono a essere tanto malinconici quanto sottilmente divertenti. L’album che impose la band come punto di riferimento del pop britannico degli anni ottanta è Steve McQueen (1985), che quando uscì mi tenne tanta compagnia. In copertina il gruppo è in posa su una moto Triumph, come quella che lo spericolato attore del titolo del disco, grande amante delle due ruote, aveva nel film La grande fuga. Tant’è: negli Stati Uniti l’album dovette uscire con un altro nome, perché gli eredi di McQueen avevano da ridire. Nel 2006 Paddy McAloon confezionò una nuova versione di quasi tutto il disco, con una studiatissima produzione acustica. La #canzonedelgiorno è dal remake. Mai più senza.