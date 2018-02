I White Stripes hanno già avuto una #canzonedelgiorno, nel maggio scorso. Non ho molto altro da dire sulla ruggente band di punk blues filologico tascabile di Jack White, se non che ci sono mattine che il loro secondo album, De Stijl, del 2000, aiuta ad andare al lavoro, anche se fa freddo e piove. Ora me lo sento tutto, a volume molto alto. Buon lunedì.