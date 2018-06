Ieri sera ho visto Synth Britannia, un bellissimo documentario della Bbc sulla scena della musica elettronica inglese. Comincia dagli albori, verso il 1977, quando c’era chi cominciava a prendere ispirazione dai Kraftwerk, e finisce negli anni ottanta, con i Depeche Mode che diventano delle vere superstar mondiali. Nella prima parte del film spunta la #canzonedelgiorno, che io sono stato convinto per anni fosse un pezzo di Grace Jones, finché un po’ di tempo fa ho scoperto che la versione originale era di The Normal, giovane musicista in cerca di idee che nel 1978 aveva deciso di condensare Crash di J.G. Ballard in due minuti e mezzo. Era un momento di bricolage appassionante.