Meglio un medicinale o una storia infernale?

I CCCP – Fedeli alla linea dicevano di fare punk filosovietico e musica melodica emiliana. Da loro è partita molta della migliore musica italiana degli anni ottanta-novanta. Verso il 1985, in uno dei miei rari momenti di curiosità non filobritish cominciai a comprare i loro dischi, soprattutto perché mi piacevano le stampate in vinile rosso e la grafica da fanzine fatta con le fotocopie. Così adesso ho qualche oggetto che ha una buona quotazione nel mercato dei collezionisti (però i miei non sono mint) e so a memoria almeno il lato A di Affinità-divergenze fra il compagno Togliatti e noi, il loro lp del 1986. La #canzonedelgiorno viene da lì.