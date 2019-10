L’eredità di Mario Draghi

Il 24 ottobre Mario Draghi ha presieduto per l’ultima volta il consiglio direttivo della Banca centrale europea. Il prossimo 1 novembre, dopo otto anni di mandato, lascerà la presidenza dell’istituto a Christine Lagarde, ex direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi).

Nell’abituale conferenza stampa Draghi ha confermato la linea di politica monetaria decisa dalla Bce lo scorso 12 settembre, che prevede tra l’altro il costo del denaro ancora a zero, un tasso negativo (-0,50 per cento) per i depositi delle banche presso la Bce e la ripresa del programma di acquisto di titoli dal 1 novembre per un totale di venti miliardi di euro al mese.

Si tratta insomma della combinazione di misure straordinarie con cui a partire dal 2012 Draghi ha difeso l’euro e l’economia europea. Il 26 luglio di quell’anno, a Londra, il presidente della Bce dichiarò che l’istituto avrebbe fatto “whatever it takes”, tutto il necessario, per contrastare la speculazione sull’euro scatenata dalla crisi dei debiti pubblici. All’epoca erano bastate le sue parole per allontanare la tempesta, visto che il programma messo a punto per bloccare la speculazione, l’Outright monetary transactions (Omt, operazioni monetarie definitive, l’acquisto di titoli di stato dei paesi dell’eurozona già emessi e scambiati sui mercati), non è mai stato usato.

Quadro europeo poco rassicurante

Nel 2015 e nel 2016 la Bce ha varato altri due pacchetti di misure straordinarie, tra cui il quantitative easing (qe, l’acquisto di titoli di stato di nuova emissione e di altri titoli di debito) per scongiurare il pericolo della deflazione (una diminuzione generalizzata dei prezzi causata dallo stallo delle attività produttive e dei consumi) e riportare l’inflazione al 2 per cento, il livello previsto come obiettivo dallo statuto della Bce. Ora, dopo un parziale ritiro delle misure straordinarie attuato nell’ultimo anno, è arrivato un nuovo pacchetto, “pienamente giustificato”, ha spiegato Draghi, da un quadro poco rassicurante per l’economia europea, con una Germania quasi in recessione, le tensioni commerciali, il rallentamento di molte economie, tra cui quelle dei paesi emergenti e in particolare della Cina.

In questi anni Draghi si è guadagnato il titolo di “salvatore dell’euro”, ma è stato oggetto di frequenti attacchi nei paesi dell’Europa settentrionale, in particolare in Germania. Come ricorda Le Monde, all’inizio del suo mandato il tabloid tedesco Bild mise in prima pagina la foto di Draghi con un elmetto prussiano in testa e il titolo “So deutsch” (così tedesco), quasi a ricordargli che il tradizionale rigore finanziario tedesco doveva ispirare la sua azione.