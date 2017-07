La settimana folle di Donald Trump contro i giornalisti 

Andiamo per ordine. Lunedì 26 giugno la corte suprema degli Stati Uniti ha rimesso parzialmente in vigore l’ordine esecutivo approvato da Trump a marzo che vieta temporaneamente gli ingressi delle persone provenienti da sei paesi a maggioranza musulmana: Sudan, Siria, Iran, Libia, Somalia e Yemen. Il divieto (chiamato muslim ban) era stato molto contestato dall’opposizione e dagli attivisti per i diritti umani e poco dopo era stato bloccato da due tribunali federali. Subito dopo l’annuncio della decisione della corte suprema, Trump ha cantato vittoria su Twitter:

La decisione della corte impedisce anche l’ingresso nel paese per 120 giorni ai rifugiati che non possono dimostrare di avere legami con persone o istituzioni statunitensi.

In realtà si tratta di una vittoria parziale e provvisoria per la sua amministrazione. Dal 29 giugno Washington potrà effettivamente vietare l’ingresso negli Stati Uniti ai cittadini che provengono da quei sei paesi, ma non a tutti: potranno continuare ad entrare le persone che hanno un permesso di lavoro o di studio o un familiare che risiede legalmente in territorio statunitense.

Riforma sanitaria bloccata

Il giorno dopo la decisione della corte suprema è arrivata una brutta notizia per Trump: i leader repubblicani al senato sono stati costretti a posticipare il voto sull’American health care act, la legge che dovrebbe sostituire l’Obamacare, la riforma sanitaria voluta da Barack Obama. Questo perché al momento il provvedimento è contestato da alcuni senatori repubblicani consapevoli che nei loro stati la riforma è impopolare perché lascerebbe molte persone senza copertura sanitaria, e temono di essere sconfitti alle elezioni di metà mandato del 2018. Secondo le stime del Congressional budget office, un organo indipendente che svolge analisti economiche per il congresso, con la riforma di Trump altri 22 milioni di statunitensi resterebbero senza cure mediche nel giro di dieci anni (qui i dettagli della legge). Allo stesso tempo, la riforma non convince neanche alcuni dei repubblicani dell’ala più conservatrice, che vorrebbero ridurre al minimo l’intervento dello stato nella sanità.

Mitch McConnell, leader della maggioranza al senato, sarà costretto a fare complicati esercizi di equilibrismo politico per mettere insieme i voti necessari per far passare il provvedimento: dovrà concedere qualcosa ai senatori della fazione moderata – per esempio stanziare più fondi per proteggere gli americani che hanno più difficoltà a comprare un’assicurazione sanitaria – e allo stesso tempo accontentare la fazione più conservatrice, che vuole la riduzione delle tasse per le fasce più ricche della popolazione.

La legge sulla sanità è il primo grande progetto che Trump ha portato al congresso dopo essersi insediato. La decisione di ritardare il voto al senato è una fastidiosa battuta d’arresto per il presidente perché vuol dire che il nuovo voto non avverrà prima di agosto, quando i parlamentari torneranno dalle vacanze, e perché dimostra una volta di più le difficoltà del della Casa Bianca nell’attuare il suo programma politico nonostante la maggioranza in entrambi i rami del congresso.

Giro di vite sugli immigrati senza documenti

Nel frattempo la camera dei rappresentanti ha votato a favore di due proposte sostenute da Trump che colpiscono le persone che si trovano negli Stati Uniti ma non hanno i documenti in regola. La prima, chiamata Kate’s Law, inasprisce le pene per gli immigrati che hanno precedenti penali negli Stati Uniti che sono stati espulsi dal paese e cercano di rientrarci illegalmente; la seconda proposta taglia i fondi federali per le città che si rifiutano di collaborare con l’amministrazione nell’espulsione degli immigrati irregolari (le cosiddette città santuario). Qualche mese fa un giudice federale aveva bloccato un decreto di Trump che puniva le città santuario, ma è probabile che un provvedimento del congresso abbia più probabilità di resistere all’eventuale giudizio di un tribunale.

Tutto questo è stato però sovrastato da alcuni tweet di Trump che hanno innescato una nuova guerra contro i mezzi d’informazione. In un post il presidente ha insultato la giornalista Mika Brzezinski, una delle conduttrici del programma tv Morning Joe, attaccando il suo aspetto fisico e mettendo in discussione la sua intelligenza.