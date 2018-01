Il diritto d’autore deve tenere conto degli artisti

Nel mondo della musica italiana uno dei dibattiti più accesi degli ultimi tempi è stato quello sul diritto d’autore. A far ripartire la discussione in questi giorni è stata la notizia che Soundreef, società di gestione privata di diritti d’autore e principale concorrente della Società italiana degli autori ed editori (Siae), ha creato la Libera editori autori (Lea), un’associazione non profit per la raccolta dei diritti e ha stretto accordi con YouTube e Suisa, società di gestione collettiva di diritti d’autore svizzera. Dopo tanti anni di disinteresse in Italia, il diritto d’autore è finito al centro del dibattito per diversi motivi: la grande trasformazione del mercato musicale, il malcontento diffuso tra i piccoli autori che per anni hanno lamentano una ripartizione dei guadagni non efficiente e l’arrivo di Soundreef che dal 2011 ha scosso un mercato monolitico. È necessario fare un breve riassunto delle fasi che hanno portato alla situazione attuale.

Una libertà che si scontra con la legge italiana

In Italia il diritto d’autore è disciplinato da una legge del 1941, che nel suo impianto generale garantisce una solida protezione alla paternità di un’opera. All’interno di quella legge nacque anche la Siae, un ente pubblico a base associativa senza scopo di lucro, fino a oggi l’unico soggetto che poteva raccogliere e redistribuire ai suoi associati i guadagni dello sfruttamento economico delle loro opere. Nel 2014 il Parlamento europeo ha approvato la direttiva Barnier, introducendo la possibilità per gli autori di scegliere a chi affidare la raccolta dei loro guadagni. Questa libertà si scontra con la legge italiana, che prevede come unico intermediario la Siae. Nel 2015 arriva in Italia Soundreef, società di gestione privata di diritti d’autore fondata nel 2011 nel Regno Unito da Davide d’Atri e Francesco Danieli. Soundreef ha conquistato in poco tempo le simpatie di tanti autori giovani e di qualche grande nome come Gigi D’Alessio e Fedez prima, J-Ax ed Enrico Ruggeri poi. È stato proprio Fedez a dare tanta visibilità a Soundreef, diventando un testimonial della società e scontrandosi più volte con il presidente della Siae Filippo Sugar e con il ministro dei beni culturali Dario Franceschini.

