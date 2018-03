Dipingere con un Commodore

Samia Halaby è un’artista palestinese nata nel 1936 che vive a New York. È considerata una delle principali pittrici contemporanee del mondo arabo.

Nel 1985 sperimentò forme di arte digitale imparando da sola a programmare in linguaggio Basic e C su un computer Amiga 1000. Durante gli anni novanta, con un gruppo di musicisti ad accompagnare le sue performance, Samia ha portato il suo spettacolo Kinetic Painting Group in giro per il mondo proponendo delle esibizioni di pittura digitale dal vivo. Oggi Samia Halaby ha 81 anni.

È stata intervistata da The Guru Meditation, un canale YouTube dedicato agli appassionati dei computer Commodore.