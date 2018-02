La voce che la Francia non tollera

La sua voce purissima comincia a intonare le prime parole della canzone di Leonard Cohen Hallelujah. La giuria della versione francese del popolare talent show The Voice si gira conquistata: è un momento magico. La giovane cantante continua la canzone in arabo, con infinita grazia. Si sente la bellezza del canto, il languore della melodia di Cohen si sposa perfettamente con le note nostalgiche del canto arabo. La musica unisce. Ma purtroppo non per molto.

Oltre ad avere innegabili qualità canore e di interpretazione, Mennel Ibtissem indossa un turbante. E questo sembra ormai un crimine irreparabile in una certa Francia ordinariamente razzista. Quattro giorni dopo, la ragazza deve lasciare il talent show in mezzo a un inferno di commenti xenofobi e attacchi violentissimi.

Forse era scritto che il momento magico non dovesse esserci, perché una francese di origine siriana che canta l’Halleluja scritta da un ebreo americano, in arabo e su una tv francese deve diventare per forza un problema.

Censura a catena

Per prima cosa i suoi account sui social network vengono passati al setaccio. Viene fuori che durante gli attentati di Nizza, nel 2016, la ragazza ha pubblicato su Twitter un commento giudicato complottista – si chiedeva perché a ogni attentato si ritrova sempre il passaporto del colpevole – accompagnato da un hashtag idiota #preneznouspourdescons (#ciprendeteperfessi).

Forse è complottista, ma “come i giovani della sua generazione”, spiega in un articolo su Libération Saïd Benmouffok, un professore di filosofia del liceo Condorcet di Limay, nella periferia parigina: “Ha twittato idee stupide a tendenza complottista. Esattamente quello che la maggior parte degli insegnanti francesi ha sentito nelle proprie classi dopo gli attentati di Parigi nel 2015 e poi nel 2016. Niente di più, niente di meno. Come tutti noi, Mennel è una ragazza della sua epoca. La gioventù non scusa niente, ma dà almeno il diritto all’errore. E lei ha chiesto scusa”.

Il caso Mennel Ibtissem avrebbe potuto essere l’occasione per parlare di questo pensiero complottista molto diffuso tra i più giovani che stentano a credere ai mezzi d’informazione tradizionali. Per una grande maggioranza dei giovani francesi, le teorie del complotto sono, almeno in parte, realtà. È il risultato dell’inchiesta condotta per la fondazione Jean Jaurès e Conspiracy Watch: “Il 79 per cento delle persone intervistate in Francia crede in almeno una delle dieci teorie del complotto proposte dal questionario”, e i giovani sono in prima linea, ricordava un dossier di Le Figaro a gennaio: “Rispetto a chi ha 35 anni credono due volte di più nelle teorie cospiratorie”.

La giovane promessa della canzone francese si è scusata, ha ritirato tutto, ha spiegato la rabbia, si è giustificata in ogni modo possibile. Mette addirittura a disagio leggere come una francese ordinaria si senta obbligata a confermare il suo attaccamento alla Francia: “Nata a Besançon, amo il mio paese”. Ha sottolineato che questi commenti non erano pubblici ma condivisi con i suoi amici, ha spiegato che era fuori di sé perché aveva familiari a Nizza al momento dell’attacco. Niente da fare.

Sul piano artistico, il suo profilo conferma anche ciò che ripete dall’inizio del caso: apertura, riferimenti musicali variegati caratteristici di un’epoca di remix, con gusti eclettici e globalizzati, che vanno da Beyoncé ad Adele, da Maher Zein, un cantante inglese musulmano, a John Lennon. Mennel canta e scrive all’infinito messaggi di pace, amore e musica.