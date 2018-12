Un vestito trasparente scatena l’oscurantismo di Al Sisi

Il cinema egiziano ha dominato per decenni la cultura popolare araba, con le sue grandi produzioni cinematografiche uscite dai mitici studi Misr del Cairo, e lo stile drammatico dei musical nei quali le attrici si esibiscono sempre – come cameo obbligatorio nella trama – in una danza del ventre lasciva e sensuale.

Negli ultimi trent’anni, il crescente puritanesimo della società egiziana e la forte influenza politica e culturale del partito dei fratelli musulmani hanno attaccato l’immagine sexy della Hollywood sul Nilo. Ma con “lo scandalo del vestito” dell’attrice Rania Youssef è stata raggiunta una nuova vetta. Dopo il colpo di stato del 2013, il regime di Abdel Fattah al Sisi ha ucciso o imprigionato molti leader della fratellanza musulmana reprimendo la loro influenza sulla società in nome del laicismo e della modernità. Il presidente riprende ora, per proprio conto, i loro toni più conservatori.

L’attrice Rania Youssef è molto famosa in Egitto, in particolare per il suo ruolo di ginecologa nel film Wahed sahih (2012) di Hady al Bagory, ma soprattutto per le sue presenze nei musalsalat, le serie tv ancora molto seguite in Egitto e in tutta la regione, come Riyah al Madina (I venti della città) o Al nisaa qadimat (Le donne stanno arrivando) .

Rania, ex modella sulla quarantina, ama mostrare il suo fisico formoso come attesta il suo account Instagram. Alla serata di chiusura del quarantesimo Festival del film del Cairo, indossava un vestito trasparente. Il giorno dopo, l’avvocato Samir Sabry ha depositato una denuncia per “incitazione alla dissolutezza”, con la richiesta di una condanna a cinque anni di carcere.