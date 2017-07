L’elettronica empatica di Suzanne Ciani

14 agosto 1980. Nello studio del David Letterman show c’è una giovane musicista, si chiama Suzanne Ciani ed è lì per spiegare al pubblico sonnolento della tv cosa sia la musica elettronica. Suzanne è lì con un sintetizzatore e, naturalmente, viene presentata da Letterman come una “computer wizard”, una maga dei computer. La parola computer nel 1980 era ancora misteriosa per il grande pubblico. Evocava oggetti giganteschi che stavano negli istituti di fisica sperimentale o alla Nasa, e la musica elettronica era ancora considerata una bizzarria, un hobby per nerd che si divertivano a far fare dei ruttini a macchine impossibili. L’atteggiamento di Letterman con Ciani è quello dell’uomo della strada: presenta la sua ospite con il mezzo sorriso di chi assiste a qualcosa di insolito e tutto sommato buffo. È musica questa? Bah. Suzanne sta al gioco e fa la sua parte di simpatica smanettona.

La goffaggine del presentatore nel rapportarsi a musiche nuove e sperimentali ricorda la famosa apparizione di John Cage a Lascia o raddoppia con Mike Bongiorno nel 1959. Cage era a Milano ospite del compositore Luciano Berio e si presentava a Lascia o raddoppia come concorrente ed esperto di micologia, la scienza che studia e cataloga i funghi. Bongiorno annunciò che questo buffo concorrente era anche un compositore e, con fare condiscendente e divertito, gli fece eseguire alcuni dei suoi strani pezzi (Amores, Water walks e Sounds of Venice). Quando, nel backstage del festival Terraforma, parlo con Suzanne Ciani di quell’episodio lei è molto divertita. “Be’, io sono andata da Letterman per promuovere il mio lavoro ed è andata bene così. Questa cosa di John Cage che va in un telequiz italiano a rispondere a domande sui funghi è pazzesca. Quando ero ancora una studentessa di musica a Berkley, nel 1970, mi iscrissi per andare a sentire una lezione di John Cage che era in visita al college. Quando scoprii che veniva a fare una conferenza sui funghi mi sono detta ma cosa ci vado a fare? Io voglio sentire John Cage che parla di musica, non di funghi!”. Il 1970 è un anno cardine nella vita di Suzanne Ciani, settantunenne musicista statunitense di origine italiana. È l’anno in cui incontra Don Buchla, suo mentore e inventore di quello che diventerà il suo strumento del cuore: il sintetizzatore modulare Buchla, in particolare il Buchla 200, alla cui progettazione ha collaborato lei stessa. “Fare musica elettronica in quei tempi era un’esperienza strana, anche piuttosto solitaria”, ricorda Ciani. “Si programmava la musica e la si fissava su schede perforate che sarebbero state elaborate dai computer solo il giorno dopo. Quindi tu immaginavi la tua musica e poi la potevi sentire il giorno dopo. Una volta lavorai per ore su un pezzo, curando ogni particolare tranne uno: il volume. Quando potei finalmente ascoltarla non c’era nulla: o meglio la musica da qualche parte c’era, ma non si sentiva”. Ciani parla della musica elettronica come di qualcosa che può andare avanti per sempre, anche senza nessuno. È il concetto di ambient e di musica generativa, e Suzanne ci girava intorno in anni in cui Brian Eno aveva ancora i capelli i lunghi e faceva glam rock con i Roxy Music. “È una musica che se la sai programmare in modo interessante può andare avanti da sola e diventare come l’aria che respiriamo. La cosa davvero bella è la sua incertezza, la sua casualità. Puoi programmare la durata di questa casualità, il suo volume, la sua durata e la sua tonalità, ma sarà sempre casualità”.

L’esibizione di Suzanne Ciani al festival Terraforma, Villa Arconati, Milano, il 24 giugno 2017. (Michela Di Savino)

Suzanne Ciani ha un rapporto molto empatico con la sua musica, un riflesso della relazione quasi d’amore che ha con i suoi strumenti. Chi pensa che la musica elettronica sia fredda e asetticamente programmata non ha mai incontrato questa virtuosa del diodo, che è attaccata ai suoi vecchi strumenti come un violinista è attaccato al suo Amati o al suo Stradivari. “Quando scendo dall’aereo non so mai se il mio Buchla funzionerà o no. Anche quando lo accendo per il soundcheck non so mai cosa succederà. Per esempio, oggi che fa così caldo non so come si accorderà e non so se il suono sarà stabile per tutta la durata dell’esibizione”. E come sanno bene gli interpreti di musica antica che suonano su strumenti d’epoca, anche Ciani segretamente teme che il suo volubile, delicatissimo Buchla la pianti in asso, proprio come quelle trombe naturali che in certi casi si rifiutano, per imperscrutabili ragioni, di suonare. “Sì ma di questo non parliamo, ti prego”, taglia corto, “Stasera devo suonare il mio Buchla 200e e non voglio neanche pensarci”. Suzanne Ciani è convinta che a un certo punto, negli anni settanta, la musica elettronica sia stata strattonata, per ragioni commerciali, in una direzione che poi ha finito per essere la sola possibile: quella del sintetizzatore che usa l’interfaccia della tastiera. Nel 1968, Wendy Carlos (che prima della sua transizione si chiamava ancora Walter Carlos) aveva fatto un gesto decisivo in questo senso: il suo album Switched on Bach prendeva celeberrime pagine di Johann Sebastian Bach, il non plus ultra della musica composta per tastiere, e le riarrangiava con un sistema modulare Moog. L’album si rivelò popolarissimo e nel 1969 vinse anche un Grammy come miglior album di musica classica. “Da un certo punto in poi gli infiniti modi in cui la casualità dell’elettronica poteva essere domata si sono ridotti a uno solo: riprodurre quello che era in grado di fare una tastiera. E la tastiera è, per l’elettronica, un’interfaccia decisamente inappropriata”, riflette Ciani, “È per questo che non amo troppo neanche la parola sintetizzatore: dà l’idea di qualcosa che imita qualcosa che già esisteva”.

Eppure la musicista è convinta che oggi qualcosa stia cambiando: “I giovani hanno imparato a guardare indietro: hanno ripescato gli lp, le cassette e ora hanno interesse per la vecchia elettronica modulare. Sono loro che, finalmente, sembrano chiedersi: ‘E se le cose fossero andate diversamente? Se all’elettronica non fosse stata impressa solo quel tipo di evoluzione?’. Sono un po’ come degli archeologi e questa mi sembra una cosa molto sana”.

Non amo la parola sintetizzatore: dà l’idea di qualcosa che imita qualcosa che già esisteva