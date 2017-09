Liberato e il paradosso dell’anonimato

Non è un caso che il nuovo singolo, Gaiola portafortuna, circondato dal solito hype, sia stato accolto con meno entusiasmo rispetto ai brani precedenti. Il pezzo in effetti non è all’altezza di Nove maggio e Tu t’e scurdat’ ‘e me (che resta la sua canzone più bella) e soprattutto non ha più l’effetto sorpresa di qualche mese fa. Non è che alla fine il marketing si mangerà la musica? Speriamo di no, perché Liberato, chiunque egli sia, è una potenziale boccata d’aria fresca per la musica italiana.

Adesso, dal punto di vista musicale, per Liberato viene la parte più difficile, perché il giochino dell’anonimato, da solo, non può funzionare in eterno. Quale sarà la sua prossima mossa? Arriverà un album? E, soprattutto, riuscirà Liberato ad essere all’altezza delle aspettative che lui stesso ha alimentato?

Liberato, Gaiola portafortuna Chi è Liberato? Non lo sappiamo. Finora ci hanno detto che potrebbe Calcutta, IZI, Priestess, Dj Shablo, Livio Cori, ma anche Pepe Reina . Secondo una delle indiscrezioni più recenti, dietro il cantante si nasconderebbe il poeta napoletano Emanuele Cerullo . Pare che, per sapere finalmente la verità, bisognerà aspettare la nuova stagione di Gomorra .

Godspeed You! Black Emperor, Anthem for no state, Pt. III

Luciferian towers, il nuovo album dei Godspeed You! Black Emperor, è un album dai toni rivoluzionari. Per presentare il disco, la band ha scritto queste poche parole: “La fine delle invasioni straniere. La fine dei confini. Lo smantellamento totale dei complessi industriali. Istruzione, alloggi, cibo e acqua riconosciuti come un diritto umano inalienabile. E che gli stronzi che hanno distrutto questo mondo non possano più parlare”.

Leggendo queste frasi, si capiscono meglio gli arrangiamenti epici che accompagnano ogni brano, quasi ci fosse una continua chiamata alle armi. Ecco dove nasce la possente orchestrazione di Undoing a Luciferian towers, il tono epico di Bosses hang pt.I, la rabbia della suite finale della suite Anthem for no state. Forse Luciferian towers non è sempre all’altezza delle sue intenzioni bellicose, perché gli manca un po’ la furia sonora dei lavori precedenti, ma è comunque un disco di ottimo livello.